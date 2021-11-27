За неделю газ на биржах в Европе подорожал на 4,5%

19:33 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Фьючерсы на газ на европейских биржах за неделю выросли на 4,5 процента до 1025,5 доллара за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов ICE Futures.

В начале недели газовые фьючерсы дорожали на 12 процентов, указывает агентство. Так, цена контрактов в среду находилась на отметке 1090 долларов, а к пятнице котировки снизились до 1025,5 доллара. При этом в октябре средняя цена декабрьских фьючерсов достигала рекорда за 18 лет — 1100 долларов за тысячу кубометров.

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Этой осенью цены на газ на биржах в Европе подскочили до исторических максимумов. Если в начале августа котировки держались на уровне 515 долларов за тысячу кубических метров, то уже в конце сентября выросли более чем вдвое. 6 октября котировки «голубого топлива» достигли исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров.

По мнению аналитиков, резкий рост стоимости газа связан с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ на фоне прохладной погоды.





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«Почему газ в Европе дорожает? Потому что газ в Азии стоит ещё дороже и все производители СПГ отправили свои танкеры на азиатские рынки», — так комментировал в интервью REN.TV эксперт Финансового университета при Правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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