Замминистра обороны РФ поддержал идею переноса иркутского аэропорта в Позднякова

Замминистра обороны РФ Руслан Цаликов поддержал идею переноса аэропорта Иркутска в деревню Позднякова, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в «Инстаграм». Участок для строительства находится рядом с объектом Минобороны, поэтому проект более десяти лет не может пройти нужные согласования. «Правительство области над этим вопросом работает последние полгода. Сегодня заручился поддержкой первого заместителя министра обороны, надеемся на скорейшее согласование», — пишет губернатор.

На встрече также обсудили вопросы развития патриотического воспитания. В Иркутской области, как и в других субъектах страны, создаются учебно-методические центры военно-патриотического воспитания «Авангард».

Игорь Кобзев:

— Для нас эта тема, безусловно, важная, в том числе в части работы с допризывной молодежью для дальнейшего прохождения службы в Вооруженных Силах страны. Важный момент — подписание соглашения с Минобороны по развитию военкоматов. Мы заинтересованы в улучшении условий прохождения службы наших ребят.

В августе, проводя в Иркутске совещание по вопросам транспортной безопасности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил, что рассчитывает на решение иркутскими властями до конца 2021 года вопроса с согласованием места для строительства нового аэропорта. Губернатор региона тогда сообщал, что проект должен быть полностью готов и согласован до конца 2025 года. Строительство нового аэропорта необходимо ускорить в том числе из-за установления границ приаэродромной территории. Она охватывает большую, наиболее перспективную для развития часть Иркутска.

В Иркутске замминистра строительства РФ обсудил возможность оптимизации границ приаэродромной зоны

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