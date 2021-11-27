Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Замминистра обороны РФ поддержал идею переноса иркутского аэропорта в Позднякова

Замминистра обороны РФ поддержал идею переноса иркутского аэропорта в Позднякова

Замминистра обороны РФ Руслан Цаликов поддержал идею переноса аэропорта Иркутска в деревню Позднякова, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в «Инстаграм». Участок для строительства находится рядом с объектом Минобороны, поэтому проект более десяти лет не может пройти нужные согласования. «Правительство области над этим вопросом работает последние полгода. Сегодня заручился поддержкой первого заместителя министра обороны, надеемся на скорейшее согласование», — пишет губернатор.

На встрече также обсудили вопросы развития патриотического воспитания. В Иркутской области, как и в других субъектах страны, создаются учебно-методические центры военно-патриотического воспитания «Авангард».

Игорь Кобзев:
— Для нас эта тема, безусловно, важная, в том числе в части работы с допризывной молодежью для дальнейшего прохождения службы в Вооруженных Силах страны. Важный момент — подписание соглашения с Минобороны по развитию военкоматов. Мы заинтересованы в улучшении условий прохождения службы наших ребят.

В августе, проводя в Иркутске совещание по вопросам транспортной безопасности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил, что рассчитывает на решение иркутскими властями до конца 2021 года вопроса с согласованием места для строительства нового аэропорта. Губернатор региона тогда сообщал, что проект должен быть полностью готов и согласован до конца 2025 года. Строительство нового аэропорта необходимо ускорить в том числе из-за установления границ приаэродромной территории. Она охватывает большую, наиболее перспективную для развития часть Иркутска.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутске замминистра строительства РФ обсудил возможность оптимизации границ приаэродромной зоны

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

К 2024 году в России планируют запустить беспилотные суда
К 2024 году в России планируют запустить беспилотные суда
ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство
ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство
Утром 27 ноября водитель Toyota Caldina сбил насмерть пенсионерку на Рабочего Штаба
Утром 27 ноября водитель Toyota Caldina сбил насмерть пенсионерку на
Замминистра обороны РФ поддержал идею переноса иркутского аэропорта в Позднякова
Замминистра обороны РФ поддержал идею переноса иркутского аэропорта в
602 человека заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки
602 человека заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки
Разработчики Grounded исправили проблемы с вылетом игры на Xbox One
Разработчики Grounded исправили проблемы с вылетом игры на Xbox One
Успейте пройти: последние выходные для 8 игр в Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для 8 игр в Game Pass
Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда Александра Терехова
Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда
Житель Тулы выставил на продажу легендарный Т-34
Житель Тулы выставил на продажу легендарный Т-34
Романтический уикенд в Париже: как Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили девятую годовщину свадьбы
Романтический уикенд в Париже: как Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Каким Знакам Зодиака повезет в 2022 году
Каким Знакам Зодиака повезет в 2022 году
Девушка Тимати рассказала о холостяках с многочисленными любовницами
Девушка Тимати рассказала о холостяках с многочисленными любовницами

Топ на сегодня

Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по российскому ТВ
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Кишечные бактерии улучшают память шмелей
Кишечные бактерии улучшают память шмелей
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам колонии
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам

Еще по теме

В Военной академии ВКО прошло заседание Совета Генеральского клуба
Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения контракта после вмешательства прокуратуры
Соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания детей подписали в МО
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вступил в партию «Единая Россия»