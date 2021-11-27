Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Александра Малинина прошлась по Ольге Зарубиной

Жена Александра Малинина прошлась по Ольге Зарубиной
Супруга певца Александра Малинина, Эмма возмущена словами артистки. В программе «Судьба человека» у Бориса Корчевникова в гостях побывала певица Ольга Зарубина. Артистка прошлась по экс-возлюбленному и отцу своего первенца Александру Малинину, дав нелестную характеристику ему и его нынешней жене Эмме. Мол, в брак с Зарубиной Малинин вступил из корыстных целей – нужна была прописка в Москве, а ее саму  он и не любил. Из-за этого ей пришлось сделать аборт. Но во второй раз забеременев, она родила дочь Киру, с которой отец впервые увиделся только когда той исполнилось 13 лет. Это и многое другое, в чем разоткровенничалась Зарубина, возмутило Эмму Малинину. Нынешняя жена артиста не стала молчать. Она ответила на обвинения Ольги Зарубиной в адрес своей семьи. «Подлая клевета, для которой почему-то до сих пор находят прайм-тайм на федеральных каналах! Время зрителей тратят на человека озлобленного и завистливого. Глубоко травмированная личность, которая не просто лжет, а намеренно искажает факты с целью опорочить», — заявила Эмма Малинина.
Александр Малинин с женой Зарубину она назвала женщиной, «которая привыкла все рушить, в чьей бы жизни она не появилась. Начиная с профессии, где была, безусловно, успешна и востребована, когда уехала и все бросила. И даже замечательного мужа за 3 года не разглядела». «Есть первоисточники, есть интуиция, есть здравый смысл. Я тоже могла бы многое рассказать в ответ, но поддаваться на провокации не собираюсь. Верю в то, что нужно жить своими делами, быть созидателями, нести миру доброе и светлое», — написала в своем микроблоге жена Малинина. Напомним, с Эммой музыкант вместе уже 30 лет. За это время у них родились близнецы Фрол и Устинья. Со старшим сыном,  40-летним Никитой Малининым, артист сейчас выступает в шоу «Две звезды».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Самые лучшие обереги для путешественников: в дорогу с удачей
Самые лучшие обереги для путешественников: в дорогу с удачей
Evil Genius 2: World Domination — что это за игра, она будет в Game Pass уже 30 ноября
Evil Genius 2: World Domination — что это за игра, она будет в Game
День сыновей в России принято отмечать 22 ноября, трогательные поздравления в прозе
День сыновей в России принято отмечать 22 ноября, трогательные
Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом
Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом
Вера Брежнева призналась, что ее спрашивали про съемки в порно
Вера Брежнева призналась, что ее спрашивали про съемки в порно
Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу
Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу
Жена Александра Малинина прошлась по Ольге Зарубиной
Жена Александра Малинина прошлась по Ольге Зарубиной
Четверо братчан стали кандидатами в сборную страны на Олимпиаду в Пекине
Четверо братчан стали кандидатами в сборную страны на Олимпиаду в
Как сегодня выглядит одна из участниц программы «Битва экстрасенсов», которая объявила себя мужчиной
Как сегодня выглядит одна из участниц программы «Битва экстрасенсов»,
Девушка рассказала, как нежелание учиться и симуляция болезни спасали ей жизнь
Девушка рассказала, как нежелание учиться и симуляция болезни спасали
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Разрушаем популярные стереотипы о Скорпионах
Разрушаем популярные стереотипы о Скорпионах

Топ на сегодня

Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по российскому ТВ
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам колонии
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам

Еще по теме

Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Бывшая жена Александра Малинина подает на певца в суд из-за дочери
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Александр Малинин порвал все связи с отцом и детьми от двух браков