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Житель Тулы выставил на продажу легендарный Т-34

Житель Тулы выставил на продажу легендарный Т-34

На сайте "Авито" появилось объявление о продаже танка Т-34 образца 1942 года. Легендарную бронемашину можно приобрести за 5,5 млн рублей.

Как уточняет владелец, танк, восстановленный на 90% из оригинальных деталей, предназначен для размещения на постаменте. Его 76-миллиметровое оружие демилитаризовано. Как уточнил продавец в беседе с "Тульской службой новостей", он офицер запаса и раньше работал в Минобороны.

Помимо танка, он продает 152-миллиметровую гаубицу МЛ-20 образца 1938 года с транспортной тележкой. Стоимость — 1,5 млн рублей. Артиллерийское орудие также демилитаризовано и предназначено для размещения на постаменте. Продавец также предлагает МЛ-20 образца 1942 и 1943 годов.

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По материалам: uposters.ru

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