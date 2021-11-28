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10 случаев, когда девушки заказали одежду в интернете и были разочарованы в стиле: ожидание/реальность

10 случаев, когда девушки заказали одежду в интернете и были разочарованы в стиле: ожидание/реальность

Интернет-магазины сегодня стали горазд популярней обычных торговых точек. Покупателей привлекает удобство выбора продукции, а также низкая цена. Именно она становится решающим фактором, побуждающим. И нередко покупатели сталкиваются с неприятностями – заказанный товар, выглядевший на фото вполне презентабельно, оказывается вовсе не таким замечательным.

Предлагаем посмотреть фото десяти случаев неудачного шоппинга. К слову, такая неприятность может ожидать буквально каждого.

Вместо вечернего платья, девушка, покупавшая наряд для выпускного вечера, получила нечто похожее на мешок. Такое платье точно не подойдет для торжественного случая.

Это смелый наряд, требующий от своей обладательницы отсутствия каких-либо комплексов, относящихся ко внешности.

Платье должно было подчеркнуть все сильные стороны фигуры покупательницы, но что-то пошло не так.

А этот наряд совсем не отвечает фото товара.

Покупательница выбрала воздушный наряд красивого нежного цвета, но получила кусок ткани.

Это платье должно было выглядеть совсем по-другому и, кажется, подойдет только для девушек легкого поведения.

Эту одежду женщина купила, чтобы блистать на важном мероприятии. Но отделка наряда смотрится непрезентабельно.

Этой девушке тоже не повезло с покупкой – она удивлена, что наряд не подошел ей по размеру, ведь продавец утверждал обратное.

Этот сарафан явно не подойдёт ни для пляжа, ни для любых других мест.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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