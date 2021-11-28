29 ноября в Иркутской области ожидается сильный ветер и снег

Синоптики прогнозируют 29 ноября ночью местами в западных, северо-западных районах усиление северо-западного ветра до 17 метров в секунду, снег, метели. На дорогах снежный накат, гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Температура ночью -8,-13, при прояснении до -22 градусов, в Катангском, северо-восточных районах -23,-28, днём -3,-8.

На сутки по Иркутску — облачно с прояснениями, днем небольшой снег, ветер западный, северо-западный до девяти метров в секунду. Температура ночью -8,-10, днём -3,-5.

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