Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

29 ноября в Иркутской области ожидается сильный ветер и снег

29 ноября в Иркутской области ожидается сильный ветер и снег

Синоптики прогнозируют 29 ноября ночью местами в западных, северо-западных районах усиление северо-западного ветра до 17 метров в секунду, снег, метели. На дорогах снежный накат, гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Температура ночью -8,-13, при прояснении до -22 градусов, в Катангском, северо-восточных районах -23,-28, днём -3,-8.

На сутки по Иркутску — облачно с прояснениями, днем небольшой снег, ветер западный, северо-западный до девяти метров в секунду. Температура ночью -8,-10, днём -3,-5.

Подробный прогноз на ближайшие пять дней смотрите в разделе «Погода».

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

В «Тольяттиазот» сменилась власть
В «Тольяттиазот» сменилась власть
Мини-холодильники Xbox Series X уже в свободной продаже, и даже этим не все игроки довольны
Мини-холодильники Xbox Series X уже в свободной продаже, и даже этим
29 ноября в Иркутской области ожидается сильный ветер и снег
29 ноября в Иркутской области ожидается сильный ветер и снег
В основной сети Cardano запустили первую децентрализованную биржу
В основной сети Cardano запустили первую децентрализованную биржу
Xbox «изучает» проблемы по обратной совместимости в TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect
Xbox «изучает» проблемы по обратной совместимости в TimeSplitters 2 и
Линдси Лохан выходит замуж
Линдси Лохан выходит замуж
В Тулуне полицейские после погони задержали 17-летнего водителя «Жигулей»
В Тулуне полицейские после погони задержали 17-летнего водителя
Xbox показал рекламу Halo Infinite в дополненной реальности на футбольном матче
Xbox показал рекламу Halo Infinite в дополненной реальности на
Утечка: В Microsoft Store обнаружили демо-версию The Last Oricru
Утечка: В Microsoft Store обнаружили демо-версию The Last Oricru
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже
Ольга Бузова рассказала о своих миллионах
Ольга Бузова рассказала о своих миллионах
Ирина Хакамада откровенно рассказала о своих детях
Ирина Хакамада откровенно рассказала о своих детях

Топ на сегодня

Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола и другие события кибербезопасности
Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря Гуляева
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря

Еще по теме

Сильный ветер и снег сохранятся в Иркутской области 27 ноября
Ветер до 22 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 26 ноября
Небольшой снег и ветер до 10 метров в секунду ожидаются в Иркутской области на выходных
Прогноз непогоды: в Иркутской области предполагается до -48 °C