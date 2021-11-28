598 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки

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За сутки в Иркутской области заразились коронавирусом 598 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 138 129 случаев заболевания, сообщает оперштаб 28 ноября.

В больницах остаются 5 147 жителей региона, госпитализировали за сутки 47 человек. Выздоровели 338 пациентов, всего 138 129. За сутки умерли 28 человек. 27 — от коронавируса (всего 6 299), от иных заболеваний — 1 (538).

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