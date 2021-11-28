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Активисток женского движения Иркутской области поздравили с Днем матери в правительстве региона

Активисток женского движения Иркутской области поздравили с Днем матери в правительстве региона

В правительстве Иркутской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери — c праздником поздравили активисток женского движения региона. В 2021 году этот праздник отмечается 28 ноября.

На торжество были приглашены представители советов женщин и женщины-лидеры общественных организаций, работающих в Иркутской области, в частности, объединений многодетных родителей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, благотворительных фондов. Кроме собравшихся в зале, по видеосвязи в чествовании приняли участие представители 42 районных советов женщин, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова вручила приветственный адрес от имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева председателю Иркутского областного совета женщин, председателю регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Галине Терентьевой.

«Искренне поздравляю всех собравшихся с Днем матери! Материнская любовь согревает и оберегает каждого из нас с рождения, помогает расти, учит верить, надеяться, мечтать и любить, преодолевать жизненные невзгоды. Примите сердечную благодарность за то, что вы делаете на благо жителей Иркутской области. От души желаю всем участникам сегодняшнего мероприятия крепкого здоровья, благополучия, успехов в добрых делах и начинаниях», — говорится в приветственном адресе главы региона.

Галина Терентьева:
— С каждым годом День матери становится все популярнее. Этот праздник обращает внимание на роль матери в семье, обществе, государстве. Пока мама жива, сколько бы лет нам ни было, мы чувствуем себя увереннее в этом мире. Мама, и уходя из жизни, всегда остается в нашем сердце.

На праздничном мероприятии лидерам и активистам женского движения региона вручили памятные медали, знаки, почетные грамоты и ценные подарки. Также для участниц торжества подготовили концертную программу.

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По материалам: irk

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