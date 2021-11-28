Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о ночи с известной актрисой

51-летний певец Андрей Григорьев-Апполонов влюбился в актрису Алику Смехову. Певец познакомился с артисткой в Сочи во время фестиваля «Кинотавр». «Туда приезжала начинающая актриса Алика Смехова — дочь Вениамина Смехова. Я в нее втюрился», — откровенно рассказал «Иванушка». На тот момент ему было всего 18 лет. Сначала девушка проявила интерес к молодому человеку, но затем всё же решила, что у них ничего не выйдет. «Романа не было, ну поцеловались под утро. Она мне говорит: «Зачем ты мне вообще нужен? Ты молодой, манекенщик, да еще и сочинский». В общем, она мне отказала», — признался музыкант. Алика высказала свою версию произошедшего. Она заверила, что на всю жизнь запомнила Андрея, ведь такого яркого человека невозможно забыть. Актриса не восприняла всерьез ухаживания юноши, потому что он был слишком молод. «У нас два года разницы, но тогда, в моем возрасте, мне нравились мужчины постарше. В общем, на мой взгляд, он был очень юный, горячий. И видно было, что это будет парень влюбляющийся, увлекающийся», — пояснила актриса.Алика Смехова Григорьев-Апполонов пережил два развода. Со второй женой Мариной он расстался после 10 лет брака. «Зачем мучить человека? Зачем мучить, когда все эмоции уже выпотрошены, когда уже всё понятно, когда уже физической близости нет. Ну зачем?» — высказался исполнитель хита «Тополиный пух». После расставания экс-избранница певца снова вышла замуж и стала мамой. Старший сын Марины и Андрея через год переехал жить к отцу. Однако затем молодой человек вернулся к матери. Григорьев-Апполонов не готов снова связать себя узами брака, хотя и мечтает о сильных чувствах. «Раньше по фигу было. Я — звезда, она — топ-модель, всё ништяк, потусовались, счастливыми разъехались. Сейчас мы настолько уже взрослые, еще популярность свой отпечаток несет.», — признался музыкант Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион».