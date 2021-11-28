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Число пострадавших спасателей на шахте «Листвяжная» увеличилось до 17

Число пострадавших спасателей на шахте «Листвяжная» увеличилось до 17

17:42  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Количество горноспасателей, пострадавших при поисково-спасательных работах в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, увеличилось до 17, рассказали в медицинских службах. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших горноспасателях. «Ещё двое сотрудников госпитализированы. Всего пострадавших — 17 горноспасателей», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что у всех отравление окисью углерода.

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Всего в результате аварии, как сообщили в медицинских службах, пострадали 126 человек, из них 51 человек погиб.

В больницах находятся 63 человека, включая 17 горноспасателей. Амбулаторную помощь оказали 12 шахтёрам. Из шахты удалось поднять тела 11 человек, включая трёх горноспасателей.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.  В Кузбассе в связи с трагедией на шахте объявлен траур с 26 по 28 ноября.

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По факту задымления шахты возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть человека. 



#происшествия #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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