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Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч человек

Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч человек

Число клиентов премиального формата обслуживания СберБанка — СберПервый превысило 100 тысяч человек, увеличившись более чем на 12 тысяч человек с начала года. Об этом сообщает пресс-служба СберБанка.

С начала 2021 года число клиентов выросло сразу на 12 314 человек. В четвертом квартале этот показатель продолжил уверенно расти и достиг отметки в 100 тысяч человек. Совокупный портфель под управлением СберПервого по итогам третьего квартала превысил 3,3 триллиона рублей, портфель инвестиций — 1,5 триллиона рублей.

Мария Поденко, руководитель СберПервого:
— Когда мы создавали СберПервый, то с самого начала поставили перед собой амбициозную цель — выйти за рамки традиционного банковского бизнеса и создать отличные условия для клиентов премиального сегмента. Сегодня мы ещё раз убедились, что эти усилия не были напрасны. Хочу от всей души поблагодарить наших клиентов за доверие.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, который предлагает решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупная в стране сеть центров премиального обслуживания с отличными финансовыми советниками.

Среди привилегий СберПервого индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях трат, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют.

Кроме того, клиенты выбирают СберПервый за развитое онлайн-обслуживание, возможность осуществлять крупные переводы онлайн, доступ в бизнес-залы по всему миру и страхование за рубежом. Клиенты СберПервого также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых».

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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