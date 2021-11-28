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Дети-сироты в колониях могут получить дополнительную соцподдержку

Дети-сироты в колониях могут получить дополнительную соцподдержку

00:17  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 806166-7



Депутаты предлагают освободить от оплаты питания, одежды и коммунальных услуг детей-сирот, которые находятся в местах лишения свободы и получают там образование.  Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Предлагается внести изменения в статью 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК). По словам зампреда Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, соавтора инициативы Валентины Пивненко, законопроект синхронизирует положения закона о дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и положений УИК, регламентирующих вопросы образования сирот, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Согласно законодательству, дети-сироты имеют право на полное государственное обеспечение при получении профессионального образования. В системе исполнения наказаний есть учреждения, где осуждённые могут получить образование или пройти обучение по рабочим специальностям. При этом, как отметила Пивненко, в случае смерти единственного родителя детям-сиротам, в том числе осуждённым, при получении образования предоставляют пенсии по потере кормильца.

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По статье 99 УИК, осуждённые, получающие заработную плату и пенсию, должны возмещать стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены. Законопроект предлагает освободить от оплаты соответствующих расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в исправительных учреждениях и проходящих очное обучение.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#дети #преступность #деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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