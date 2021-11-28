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Дима Билан снова вышел пьяный на сцену

Дима Билан снова вышел пьяный на сцену
Певец Дима Билан в очередной раз оправдался за свое поведение. Во время корпоратива в Казахстане певец перебрал с алкоголем и вышел на сцену, будучи в совсем разобранном состоянии. Сеть уже кишит роликами, на которых музыкант еле произносит слова песен и шатаясь стоит на сцене. «Билан классный, конечно, но немножко плывет! Что-то не вытягивает в живую, оказывается...», «Он обдолбанный, ребята, он обдолбанный!» — комментируют зрители выступление артиста. Билан, понимая, что этот случай публика явно не оставит в стороне, записал исповедальные сторис. Артист признался, что не удержался и выпил во время концерта. Музыкант посетовал на бешеный рабочий график и поделился переживаниями о грядущем 40-летии. «Вы знаете, так бывает: иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Я не спал трое суток, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии высечения искр. Очень устал, у меня 40 лет на носу. Меня вообще колбасит сильно, я не знаю, как это объяснить...» — чуть не плача говорил Билан.
Дима Билан Артист не стал скрывать: многие друзья уже позвонили ему и просили удалить «компромат». Но Дима записал еще несколько роликов. «Мама Нина плачет, смотрит мои сторис, мне очень стыдно. Но мне не стыдно за то, что я честен. Я честен перед вами всегда. У меня два секрета есть: о первом... не могу сказать. И о втором не могу... Мы пережили пандемический год, я болел два раза, с бронхитом катался, со сломанной ногой давал концерты, мне даже гангрену обещали. Я вообще хороший парень! Мне все звонят, говорят, сотри сторис эти дурацкие. Ребят, повторяю вопрос: вы не люди? У вас не бывает ошибок? Это же не так. Я переживал сегодня, плакал даже. Много плачу, кстати. Возможно, буду завтра жалеть... Но вы даже половину не знаете, сколько приходится переживать. Стыдно мне, очень стыдно. Ну и что?» — поделился артист. Спустя несколько минут Дима удалил видео, но потом передумал и восстановил часть роликов. Напомним, что два года назад Билан попадал в похожую историю: тогда он в нетрезвом состоянии дал концерт в Самаре. От зрителей утаить этот факт не удалось, многие пристыдили артиста. Он извинился и значительно потратился, пожертвовав на благоустройство города семь миллионов рублей. Недоброжелатели гадают, чем закончится очередной казус и какую кругленькую сумму придется выложить артисту в этот раз.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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