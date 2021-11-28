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Дмитрий Хубезов объяснил, куда звонить, если не приезжает скорая

Дмитрий Хубезов объяснил, куда звонить, если не приезжает скорая

00:07  Автор: Вероника Флора



Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность для систем здравоохранения во всем мире. Сегодня нередки случаи, когда из-за нехватки медицинских кадров люди не могут вовремя получить помощь. Что делать в ситуациях, когда к заболевшему не приходит врач или не приезжает скорая, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Согласно разработанным Минздравом правилам, врача на дом необходимо вызвать, если у человека повысилась температура, беспокоят кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния, отметил Дмитрий Хубезов.

Врач обязательно должен прийти на вызов, если возраст пациента старше 65 лет или у заболевшего есть сопутствующие хронические заболевания, которые повышают риск тяжелых осложнений COVID-19. Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкология.

Что касается вызова скорой, то нужно понимать, что бригады скорой помощи в большинстве российских регионах сегодня работают на пределе своих возможностей, напомнил Хубезов. Поэтому обращаться в «неотложку» следует лишь при появлении тяжелых симптомов: температуре выше 38,5 градусов, боли в груди, чувстве нехватки воздуха. «Обязательно скажите оператору, сколько вам лет, сообщите, есть ли у вас сопутствующие болезни, были ли контакты с зараженными коронавирусом», — подчеркнул он. 

Что делать, если не приходит врач и не приезжает скорая?


Если отказали в приезде «скорой», можно позвонить на единую «горячую линию» по коронавирусу по номеру 8-800-2000-112, а также на «горячие линии», работающие в каждом регионе, объяснил Хубезов. Кроме того, один из наиболее действенных способов, - обращение к своему страховому представителю по ОМС. Звонить можно в любое время суток, номер телефона должен быть обозначен в полисе, сказал парламентарий.



#здоровье


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По материалам: pnp.ru

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