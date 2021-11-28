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Дмитрий Нагиев устроил перепалку с Верником

Дмитрий Нагиев устроил перепалку с Верником
Актеру и ведущему Дмитрию Нагиеву не понравилось, что Игорь Верник не давал ему слова сказать.   В новом выпуске популярного шоу «Две звезды. Отцы и дети» кресла экспертов заняли Сосо Павлиашвили, певица Валерия и братья Верники. Ни для кого не секрет, что 58-летний Игорь — человек крайне эмоциональный, причем, не только на сцене, но и в жизни. Кроме того — прекрасный рассказчик, который любит быть в центре внимания. К выступлению каждой пары участников актер вспоминал забавную историю из жизни или пускался в пространные монологи, которые могли длиться по несколько минут. Ситуация вызвала бурное негодование у ведущего, Дмитрия Нагиева. Ведь Верник порой буквально не давал ему и слово вставить.
Игорь Верник В итоге нервы Нагиева не выдержали. Когда Игорь Верник в очередной раз начал нахваливать конкурсантов, Дмитрий сначала намекнул, что пора становиться лаконичнее, а потом и вовсе залез на стол жюри в знак протеста. Артисты не ограничились словесной перепалкой и стали имитировать… драку. «Или он, или я!» — в сердцах крикнул Верник. Позже Нагиев также эмоционально отреагировал на спич коллеги по цеху, посвященный выступлению певицы Варвары с наследником. Серьезной драки в телестудии удалось избежать, но страсти определенно были накалены до предела.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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