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Dying Light 2 займет на Xbox Series X в разы больше места, чем на Playstation 5

Dying Light 2 займет на Xbox Series X в разы больше места, чем на Playstation 5


Релиз игры Dying Light 2: Stay Human должен состояться на всех актуальных игровых платформах 4 февраля 2022 года. Но уже сейчас известны размеры игры на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Похоже, что версия проекта для приставок Xbox займет гораздо больше места.

На странице игры Dying Light 2: Stay Human в Microsoft Store указано, что проект займет на приставках Xbox около 72 Гб. Естественно, для версий игры на разных приставках, размер будет отличаться. Обычно, самая «тяжелая» по размеру версия именно на приставках Xbox Series X.

Что касается версии для Playstation 5, ее размер обещает быть гораздо меньше. Сразу несколько источников, которые анализируют цифровой магазин Playstation, сообщают, что размер игры будет около 20 Гб для Playstation 5.


Отметим, что к релизу цифры могут поменяться. Кроме того, разработчики явно подготовят «патч первого дня» к выходу проекта.

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По материалам: newxboxone

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