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Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением

Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Телеведущая Екатерина Андреева накануне отметила день рождения. По данным «Википедии» телезвезде исполнилось 60 лет. Именинница возмущена, что ей приписали лишние годы. Екатерина Андреева по праву считается одной из самых красивых телеведущих. Звезда экрана прекрасно выглядит и ведет здоровый образ жизни. У знаменитости миллионы поклонников, многие из которых поздравили ее с юбилеем. 27 ноября диктор программы «Время» отметила очередной день рождения. Ей исполнилось 56 лет, но если верить «Википедии», то Екатерина отпраздновала 60-летие. Телеведущая несколько раз обращалась к представителям ресурса, чтобы они исправили недостоверные сведения. В итоге телезвезда решилась на публичное заявление.
Екатерина Андреева «Уважаемая «Википедия»! Непроверенная информация, опубликованная в статье обо мне, продолжает оставаться без изменений и вводит в заблуждение широкую аудиторию. Ориентируясь на вашу фальшивую дату моего рождения, я в этом году буду получать поздравления с «круглой» датой, которая не имеет ко мне отношения. На протяжении длительного времени, а точнее с того момента, как появилась статья обо мне, я пытаюсь добиться указания моего точного года рождения», - гневается Екатерина. «Ну что ж, для шестидесяти лет я выгляжу... А-а-а, нельзя ругаться матом! Странно, что эти ребята из "Википедии" не прописали мне восемьдесят пять», – с неподдельным изумлением в голосе восклицает телеведущая. Андреева отметила, что взятая с потолка дата так и продолжает оставаться на этом ресурсе в неизменном состоянии. «У меня приписаны несколько лишних лет. Я отправляла скан паспорта, в котором черным по белому все написано. Я говорю об этом в интервью. И что в результате? У меня теперь указаны два года рождения», - негодует Андреева.
Екатерина Андреева Она искренне не понимает, почему сотрудники «Википедии» не удосужились проверить ее данные. «И почему паспорт гражданина Российской Федерации не является основанием для доказательства достоверных сведений. Возникает уверенность в том, что в моем случае мы имеем дело с принципиальным искажением и введением в заблуждение общественности. И не только я сталкиваюсь с тем, что Википедия использует ложные данные! Настаиваю на том, чтобы были внесены изменения и восторжествовала справедливость», - резюмировала звезда экрана.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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