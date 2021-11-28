Футболист симулировал травму после похлопывания судьей по спине

Вадим Карасев

Нападающий клуба "Палмейрас" Дейверсон Брун Силва Акоста неумело симулировал травму после того, как арбитр похлопал его по плечу. Предположительно он перепутал его с соперником.

Инцидент произошел во время поединка с "Фламенго" в финале Кубка Либертадорес. После легкого прикосновения игрок упал и начал изображать, что получил травму. Встреча в итоге завершилась победой "Палмейраса" со счетом 2:1. Именно Дейверсон забил второй гол на 95-й минуте.

Футболист "Палмейраса" перепутал судью с соперником и рухнул на поле после легкого касания арбитра 😲



Безумная симуляция из финального матча Кубка Либертадорес 😆 pic.twitter.com/3mcHrmpXtC

— Матч ТВ (@MatchTV) November 28, 2021

Это уже не первый раз, когда Дейверсон пытается симулировать, но получается это у него неизменно плохо. Подобный инцидент был заснят на видео в 2018 году.

Неймар – жалкая пародия на симуляцию. Дейверсон из "Палмейраса" – неповторимый оригинал.



📹 твиттер Bruno Caracciolo pic.twitter.com/34EkYAoOXg

— Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2018