Футболист симулировал травму после похлопывания судьей по спине
Нападающий клуба "Палмейрас" Дейверсон Брун Силва Акоста неумело симулировал травму после того, как арбитр похлопал его по плечу. Предположительно он перепутал его с соперником.
Инцидент произошел во время поединка с "Фламенго" в финале Кубка Либертадорес. После легкого прикосновения игрок упал и начал изображать, что получил травму. Встреча в итоге завершилась победой "Палмейраса" со счетом 2:1. Именно Дейверсон забил второй гол на 95-й минуте.
Футболист "Палмейраса" перепутал судью с соперником и рухнул на поле после легкого касания арбитра 😲
Безумная симуляция из финального матча Кубка Либертадорес 😆 pic.twitter.com/3mcHrmpXtC
Это уже не первый раз, когда Дейверсон пытается симулировать, но получается это у него неизменно плохо. Подобный инцидент был заснят на видео в 2018 году.
Неймар – жалкая пародия на симуляцию. Дейверсон из "Палмейраса" – неповторимый оригинал.
📹 твиттер Bruno Caracciolo pic.twitter.com/34EkYAoOXg