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Глюкоза заявила, что ненавидит Лолиту Милявскую

Глюкоза заявила, что ненавидит Лолиту Милявскую
Певица Глюкоза рассказала, как Лолита Милявская дала ей таблетку, от которой ей было очень плохо. Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкоза, призналась, что терпеть не может Лолиту Милявскую. И такому негативному отношению есть вполне обоснованная причина. Как-то певицы вместе были приглашены к миллионеру, владеющему золотодобывающими шахтами в Магадане. Перелет предстоял длительный к месту выступления, и Глюкоза призналась, что хотела бы хорошо выспаться за время пути. Отзывчивая Лолита тут же с готовностью предложила ей какую-то таблеточку, которая, по заверению певицы, должна была обеспечить крепкий сон на несколько часов. Но что-то пошло не так, а быть может, напротив, именно так, как и задумывалось.
Лолита Милявская «Я Лолиту ненавижу! Я выпиваю эту таблетку и не помню потом, как прошли два дня. Я выступала на этом концерте, да. Я прилетаю туда — меня выносят — я сплю в отеле. Я выползала на сцену еле как. Проспала все гастроли из-за этой таблетки»,  — рассказала Глюкоза подробности тех давних гастролей в подкасте Эльдара Джарахова на его YouTube-канале. Наталья еще долго не могла прийти в себя, а Лолита все это время прекрасно себя чувствовала, осматривала местные достопримечательности в компании с золотопромышленником и вообще продуктивно провела время. Понятно, что такого коварства Глюкоза не может простить Милявской до сих пор.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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