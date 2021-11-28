Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ

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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

До 2022 года рынок программного обеспечения искусственного интеллекта превысит $62 млрд.

В Саудовской Аравии построят восьмиугольный город будущего на воде.

Московские власти определили 140 улиц, на которых разрешат передвигаться беспилотным автомобилям.

В офисах Google появились роботы, выполняющие повседневные задачи.

Создатели Pokémon Go выпустили AR-игру с вознаграждениями в биткоине.

Производитель роботов заплатит $200 000 за «дружелюбное и приветливое лицо» для своего гуманоидного устройства.

Nvidia обновила ИИ-инструмент генерирования фотореалистичных пейзажей.

Эксперты: в 2022 году рынок ИИ достигнет $62 млрд

В 2022 году доходы на рынке программного обеспечения для систем искусственного интеллекта достигнут $62,5 млрд, что на 21,3% выше текущих показателей. Отчет опубликовала аналитическая компания Gartner.

По данным исследователей, основными категориями использования ПО станут «управление знаниями», виртуальные помощники, беспилотники, «цифровые рабочие места» и «краудсорсинговые» данные.

Максимальный рост ожидается в сфере «управления знаниями» и составит 31,5%, а минимальный прогнозируется в сегменте виртуальных помощников — 14,7%.

Согласно отчету, расходы бизнеса на ИИ-системы будут увеличиваться с ростом доверия к ним, а также по мере того, как компании начнут искать способы добиться рентабельности применения искусственного интеллекта.

Samsung построит завод по производству процессоров в Техасе

Компания Samsung объявила о планах построить завод по производству микросхем в Техасе за $17 млрд.

Создание объекта площадью 5 млн кв. м начнут в первой половине 2022 года, а в эксплуатацию введут в 2024 году. В долгосрочной перспективе предприятие обеспечит работой около 2000 высококвалифицированных сотрудников, а к его строительству привлекут 6500 человек.

Завод будет производить чипы на базе «передовых технологий» для систем мобильной связи, 5G, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

В Москве разрешат передвигаться беспилотникам на 140 улицах

Власти Москвы определили 140 улиц для тестирования беспилотных автомобилей.

Столичная мэрия и Мосгордума представили документ, разрешающий частным, общественным и коммерческим робомобилям ездить по указанным шоссе, проспектам и другим магистралям города.

На 18 из перечисленных локаций и территории центра «Сколково» беспилотники могут перевозить пассажиров и багаж.

Экономисты спрогнозировали влияние искусственного интеллекта на рынок труда

На Всемирном экономическом форуме в Давосе эксперты представили доклад о потенциальных последствиях повсеместного внедрения искусственного интеллекта.

Авторы исходят из того, что общий сильный ИИ появится «в ближайшие десятилетия» и заменит человека почти во всех трудовых сферах. В одной области смогут функционировать несколько умных систем, координирующих работу друг с другом.

По прогнозам экспертов, примерно через 35 лет алгоритмы вытеснят хирургов, через 25 — напишут бестселлер, а через 10 — заменят ритейлеров. Полная автоматизация произойдет до 2141 года.

Повсеместное внедрение ИИ приведет к росту мировой экономики в десять раз, однако при этом повысится риск увеличения социального неравенства. Авторы предложили усилить полномочия отвечающих за распределение благ институтов и обязать их заблаговременно решать проблемы исчезновения рабочих мест.

В Саудовской Аравии построят восьмиугольный город будущего на воде

До 2030 года в Саудовской Аравии построят плавучий умный экогород Oxagon. Его оснастят «всеми передовыми технологиями».

Восьмиугольный город на берегу Красного моря в 33 раза превзойдет по размерам территорию Нью-Йорка. Он будет иметь целый комплекс технических сооружений, включая, заводы по выработке водорода и по производству модульных зданий.

В Oxagon планируют применять различные технологии, включая Интернет вещей, человеко-машинное взаимодействие, робототехнику, искусственный и прогнозирующий интеллект.

Alphabet задействовала роботов в офисной рутине

Корпорация Alphabet применила 100 роботов в офисах компании Google для выполнения повседневных задач.

Робот, открывающий дверь. Данные: Alphabet.

Устройства на базе ИИ оборудованы камерами и различными датчиками. Они могут протирать столы, мыть окна, сортировать мусор, открывать двери и передвигать стулья.

По словам главы проекта Ханса Питера Брондмо, чтобы роботы стали полезными там, где живут и работают люди, они должны учиться:

«Мы намерены создать универсального робота, способного применять полученные при выполнении одной задачи знания на другие без перестройки устройства или написания кода с нуля».

Разработчики Pokémon Go создали игру с вознаграждениями в биткоине

Финансовая организация Fold и разработчик Pokémon Go компания Niantic создали игру Fold AR с вознаграждением в долях биткоина.

Игровой процесс Fold AR. Данные: Fold.

Пользователям предлагают найти кубики двоичного кода и нажать на них несколько раз, пока не появится награда в виде сатоши или бонусов от Fold. Также в приложении есть различные шутки о криптовалюте.

Игра базируется на технологии дополненной реальности Niantic и генерирует объекты на расстоянии до 15 метров от пользователя каждые 10 минут, отражая скорость реального майнинга биткоина.

Promobot заплатит $200 000 модели с «дружелюбным» лицом

Производитель роботов Promobot предложил $200 000 за «дружелюбное и приветливое лицо» для своего гуманоидного устройства. Соответствующая «вакансия» опубликована на сайте компании.

Разработчики рассматривают людей любого пола и расы, возрастом от 25 лет. Робот с выбранным лицом будет поставляться в отели, торговые центры и другие людные места.

В Promobot заявили, что таким способом пытаются избежать «юридических задержек» путем лицензирования пользовательской биометрии.

Nvidia обновила инструмент генерирования фотореалистичных пейзажей

Разработчики компании Nvidia представили ИИ-инструмент для генерации фотореалистичных пейзажей по текстовому описанию GauGAN2.

Алгоритм глубокого обучения основан на нейросети GauGAN и натренирован на 10 млн фото природы. Он позволяет создать изображение по короткой фразе, а затем изменить его с помощью «грубых набросков».

Nvidia открыла доступ к веб-версии инструмента и планирует опубликовать исходный код на GitHub.

Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю

С 21 по 26 ноября 2021 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $ 1,79 млрд. Приводим наиболее интересные сделки.

Niantic собрала $300 млн на улучшение AR-игр, разработку приложений и развитие «метавселенной».

Longevica получила $2,5 млн на запуск инструментов для тестирования лекарств.

Simpro привлекла $350 млн на разработку платформы для управления выездными работниками.

Создатели ИИ-сервиса для транскрипции голоса Verbit собрали $250 млн.

Rescale привлекла $105 млн на расширение платформы для моделирования научных исследований.

Deliverr получила $250 млн на развитие сети электронной коммерции.

LifeVoxel собрала $5 млн на улучшение платформы для удаленной диагностики пациентов.

Разработчики нейросервиса для поиска информации в неструктурированных данных Jina.ai привлекли $30 млн.

Primer Sazze Partners получила $127 млн на финансирование корейских технологических стартапов.

Earkick собрала $1 млн на создание ИИ-трекера для отслеживания психического здоровья.

Также на ForkLog:

В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала.

СМИ: власти Великобритании ожидают выхода ARM на биржу вместо слияния с Nvidia.

ClearView AI вошла в десятку самых точных систем распознавания лиц.

США внесли в черный список китайских разработчиков систем квантовых вычислений.

Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом.

Члены ЮНЕСКО приняли первое глобальное соглашение об этике искусственного интеллекта.

Что почитать на выходных?

В новых карточках ForkLog рассказывает о том, что такое компьютерное зрение, как оно работает, где используется, какие угрозы несет и что значит для метавселенной.

https://forklog.com/chto-takoe-kompyuternoe-zrenie-mashinnoe-obuchenie/



