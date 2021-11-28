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Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ

Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ


Мы стремимся информировать читателей не только о событиях в биткоин-индустрии, но и рассказывать о том, что происходит в смежных технологических сферах — кибербезопасности, а теперь и в мире искусственного интеллекта (ИИ).


ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.


  • До 2022 года рынок программного обеспечения искусственного интеллекта превысит $62 млрд.
  • В Саудовской Аравии построят восьмиугольный город будущего на воде.
  • Московские власти определили 140 улиц, на которых разрешат передвигаться беспилотным автомобилям.
  • В офисах Google появились роботы, выполняющие повседневные задачи.
  • Создатели Pokémon Go выпустили AR-игру с вознаграждениями в биткоине.
  • Производитель роботов заплатит $200 000 за «дружелюбное и приветливое лицо» для своего гуманоидного устройства.
  • Nvidia обновила ИИ-инструмент генерирования фотореалистичных пейзажей.

Эксперты: в 2022 году рынок ИИ достигнет $62 млрд


В 2022 году доходы на рынке программного обеспечения для систем искусственного интеллекта достигнут $62,5 млрд, что на 21,3% выше текущих показателей. Отчет опубликовала аналитическая компания Gartner.


По данным исследователей, основными категориями использования ПО станут «управление знаниями», виртуальные помощники, беспилотники, «цифровые рабочие места» и «краудсорсинговые» данные.


Максимальный рост ожидается в сфере «управления знаниями» и составит 31,5%, а минимальный прогнозируется в сегменте виртуальных помощников — 14,7%.


Согласно отчету, расходы бизнеса на ИИ-системы будут увеличиваться с ростом доверия к ним, а также по мере того, как компании начнут искать способы добиться рентабельности применения искусственного интеллекта.


Samsung построит завод по производству процессоров в Техасе


Компания Samsung объявила о планах построить завод по производству микросхем в Техасе за $17 млрд.


Создание объекта площадью 5 млн кв. м начнут в первой половине 2022 года, а в эксплуатацию введут в 2024 году. В долгосрочной перспективе предприятие обеспечит работой около 2000 высококвалифицированных сотрудников, а к его строительству привлекут 6500 человек.


Завод будет производить чипы на базе «передовых технологий» для систем мобильной связи, 5G, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.


В Москве разрешат передвигаться беспилотникам на 140 улицах


Власти Москвы определили 140 улиц для тестирования беспилотных автомобилей.


Столичная мэрия и Мосгордума представили документ, разрешающий частным, общественным и коммерческим робомобилям ездить по указанным шоссе, проспектам и другим магистралям города. 


На 18 из перечисленных локаций и территории центра «Сколково» беспилотники могут перевозить пассажиров и багаж.


Экономисты спрогнозировали влияние искусственного интеллекта на рынок труда


На Всемирном экономическом форуме в Давосе эксперты представили доклад о потенциальных последствиях повсеместного внедрения искусственного интеллекта.


Авторы исходят из того, что общий сильный ИИ появится «в ближайшие десятилетия» и заменит человека почти во всех трудовых сферах. В одной области смогут функционировать несколько умных систем, координирующих работу друг с другом.


По прогнозам экспертов, примерно через 35 лет алгоритмы вытеснят хирургов, через 25 — напишут бестселлер, а через 10 — заменят ритейлеров. Полная автоматизация произойдет до 2141 года.


Повсеместное внедрение ИИ приведет к росту мировой экономики в десять раз, однако при этом повысится риск увеличения социального неравенства. Авторы предложили усилить полномочия отвечающих за распределение благ институтов и обязать их заблаговременно решать проблемы исчезновения рабочих мест.


В Саудовской Аравии построят восьмиугольный город будущего на воде


До 2030 года в Саудовской Аравии построят плавучий умный экогород Oxagon. Его оснастят «всеми передовыми технологиями».



Восьмиугольный город на берегу Красного моря в 33 раза превзойдет по размерам территорию Нью-Йорка. Он будет иметь целый комплекс технических сооружений, включая, заводы по выработке водорода и по производству модульных зданий. 


В Oxagon планируют применять различные технологии, включая Интернет вещей, человеко-машинное взаимодействие, робототехнику, искусственный и прогнозирующий интеллект.


Alphabet задействовала роботов в офисной рутине


Корпорация Alphabet применила 100 роботов в офисах компании Google для выполнения повседневных задач.


Робот, открывающий дверь. Данные: Alphabet.

Устройства на базе ИИ оборудованы камерами и различными датчиками. Они могут протирать столы, мыть окна, сортировать мусор, открывать двери и передвигать стулья.


По словам главы проекта Ханса Питера Брондмо, чтобы роботы стали полезными там, где живут и работают люди, они должны учиться:


«Мы намерены создать универсального робота, способного применять полученные при выполнении одной задачи знания на другие без перестройки устройства или написания кода с нуля».


Разработчики Pokémon Go создали игру с вознаграждениями в биткоине


Финансовая организация Fold и разработчик Pokémon Go компания Niantic создали игру Fold AR с вознаграждением в долях биткоина.


Игровой процесс Fold AR. Данные: Fold.

Пользователям предлагают найти кубики двоичного кода и нажать на них несколько раз, пока не появится награда в виде сатоши или бонусов от Fold. Также в приложении есть различные шутки о криптовалюте. 


Игра базируется на технологии дополненной реальности Niantic и генерирует объекты на расстоянии до 15 метров от пользователя каждые 10 минут, отражая скорость реального майнинга биткоина.


Promobot заплатит $200 000 модели с «дружелюбным» лицом


Производитель роботов Promobot предложил $200 000 за «дружелюбное и приветливое лицо» для своего гуманоидного устройства. Соответствующая «вакансия» опубликована на сайте компании. 


Разработчики рассматривают людей любого пола и расы, возрастом от 25 лет. Робот с выбранным лицом будет поставляться в отели, торговые центры и другие людные места.


В Promobot заявили, что таким способом пытаются избежать «юридических задержек» путем лицензирования пользовательской биометрии.


Nvidia обновила инструмент генерирования фотореалистичных пейзажей


Разработчики компании Nvidia представили ИИ-инструмент для генерации фотореалистичных пейзажей по текстовому описанию GauGAN2.



Алгоритм глубокого обучения основан на нейросети GauGAN и натренирован на 10 млн фото природы. Он позволяет создать изображение по короткой фразе, а затем изменить его с помощью «грубых набросков».


Nvidia открыла доступ к веб-версии инструмента и планирует опубликовать исходный код на GitHub.


Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю


С 21 по 26 ноября 2021 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $ 1,79 млрд. Приводим наиболее интересные сделки.


  • Niantic собрала $300 млн на улучшение AR-игр, разработку приложений и развитие «метавселенной».
  • Longevica получила $2,5 млн на запуск инструментов для тестирования лекарств.
  • Simpro привлекла $350 млн на разработку платформы для управления выездными работниками.
  • Создатели ИИ-сервиса для транскрипции голоса Verbit собрали $250 млн.
  • Rescale привлекла $105 млн на расширение платформы для моделирования научных исследований.
  • Deliverr получила $250 млн на развитие сети электронной коммерции.
  • LifeVoxel собрала $5 млн на улучшение платформы для удаленной диагностики пациентов.
  • Разработчики нейросервиса для поиска информации в неструктурированных данных Jina.ai привлекли $30 млн.
  • Primer Sazze Partners получила $127 млн на финансирование корейских технологических стартапов.
  • Earkick собрала $1 млн на создание ИИ-трекера для отслеживания психического здоровья.

Также на ForkLog:


  • В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала.
  • СМИ: власти Великобритании ожидают выхода ARM на биржу вместо слияния с Nvidia.
  • ClearView AI вошла в десятку самых точных систем распознавания лиц.
  • США внесли в черный список китайских разработчиков систем квантовых вычислений.
  • Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом.
  • Члены ЮНЕСКО приняли первое глобальное соглашение об этике искусственного интеллекта.

Что почитать на выходных?


В новых карточках ForkLog рассказывает о том, что такое компьютерное зрение, как оно работает, где используется, какие угрозы несет и что значит для метавселенной.


https://forklog.com/chto-takoe-kompyuternoe-zrenie-mashinnoe-obuchenie/


# Экономика
По материалам: ForkLog

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