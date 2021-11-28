Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»
Сегодня, 00:30
Меньше недели остается до завершения «Черной пятницы» в Microsoft Store — она продлится до 3 декабря. В рамках распродажи игроки могут купить более 700 игр и DLC со скидками.
Одним из самых щедрых издательств, которое предлагает скидки на свои игры в рамках этой распродажи, является KONAMI. Больше 10 игр издательства доступны со скидками от 70% в Microsoft Store для Xbox One и Xbox Series X | S прямо сейчас. Вот эти предложения:
Название игры
Без скидки
Со скидкой
Скидка (%)
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
$19.99
1491 руб.
$5.99
447 руб.
70%
Arcade Classics Anniversary Collection
$19.99
1491 руб.
$4.9
366 руб.
75%
Castlevania Anniversary Collection
$19.99
1491 руб.
$4.9
366 руб.
75%
Castlevania: Lords of Shadow
$20.99
1566 руб.
$5.24
391 руб.
75%
Castlevania: Lords of Shadow 2
$23.99
1790 руб.
$5.99
447 руб.
75%
Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate HD
$8.39
626 руб.
$2.0
149 руб.
76%
Contra Anniversary Collection
$19.99
1491 руб.
$4.9
366 руб.
75%
CONTRA: ROGUE CORPS
$39.99
2983 руб.
$7.99
596 руб.
80%
METAL GEAR RISING: REVENGEANCE
$9.79
730 руб.
$2.44
182 руб.
75%
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES
$19.99
1491 руб.
$2.99
223 руб.
85%
METAL GEAR SURVIVE
$29.99
2237 руб.
$7.49
559 руб.
75%
Silent Hill: HD Collection
$16.99
1267 руб.
$4.2
313 руб.
75%
Skelattack
$19.99
1491 руб.
$4.9
366 руб.
75%
СУПЕР БОМБЕРМЕНЫ R
$39.99
2983 руб.
$9.99
745 руб.
75%
По материалам: newxboxone