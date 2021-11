Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»





Меньше недели остается до завершения «Черной пятницы» в Microsoft Store — она продлится до 3 декабря. В рамках распродажи игроки могут купить более 700 игр и DLC со скидками.

Одним из самых щедрых издательств, которое предлагает скидки на свои игры в рамках этой распродажи, является KONAMI. Больше 10 игр издательства доступны со скидками от 70% в Microsoft Store для Xbox One и Xbox Series X | S прямо сейчас. Вот эти предложения:

Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN$19.991491 руб.$5.99447 руб.70%Arcade Classics Anniversary Collection$19.991491 руб.$4.9366 руб.75%Castlevania Anniversary Collection$19.991491 руб.$4.9366 руб.75%Castlevania: Lords of Shadow$20.991566 руб.$5.24391 руб.75%Castlevania: Lords of Shadow 2$23.991790 руб.$5.99447 руб.75%Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate HD$8.39626 руб.$2.0149 руб.76%Contra Anniversary Collection$19.991491 руб.$4.9366 руб.75%CONTRA: ROGUE CORPS$39.992983 руб.$7.99596 руб.80%METAL GEAR RISING: REVENGEANCE$9.79730 руб.$2.44182 руб.75%METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES$19.991491 руб.$2.99223 руб.85%METAL GEAR SURVIVE$29.992237 руб.$7.49559 руб.75%Silent Hill: HD Collection$16.991267 руб.$4.2313 руб.75%Skelattack$19.991491 руб.$4.9366 руб.75%СУПЕР БОМБЕРМЕНЫ R$39.992983 руб.$9.99745 руб.75%