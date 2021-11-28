Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»

Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»


Меньше недели остается до завершения «Черной пятницы» в Microsoft Store — она продлится до 3 декабря. В рамках распродажи игроки могут купить более 700 игр и DLC со скидками.

Одним из самых щедрых издательств, которое предлагает скидки на свои игры в рамках этой распродажи, является KONAMI. Больше 10 игр издательства доступны со скидками от 70% в Microsoft Store для Xbox One и Xbox Series X | S прямо сейчас. Вот эти предложения:



Название игры



Без скидки



Со скидкой



Скидка (%)



METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN



$19.99
1491 руб.



$5.99
447 руб.



70%



Arcade Classics Anniversary Collection



$19.99
1491 руб.



$4.9
366 руб.



75%



Castlevania Anniversary Collection



$19.99
1491 руб.



$4.9
366 руб.



75%



Castlevania: Lords of Shadow



$20.99
1566 руб.



$5.24
391 руб.



75%



Castlevania: Lords of Shadow 2



$23.99
1790 руб.



$5.99
447 руб.



75%



Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate HD



$8.39
626 руб.



$2.0
149 руб.



76%



Contra Anniversary Collection



$19.99
1491 руб.



$4.9
366 руб.



75%



CONTRA: ROGUE CORPS



$39.99
2983 руб.



$7.99
596 руб.



80%



METAL GEAR RISING: REVENGEANCE



$9.79
730 руб.



$2.44
182 руб.



75%



METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES



$19.99
1491 руб.



$2.99
223 руб.



85%



METAL GEAR SURVIVE



$29.99
2237 руб.



$7.49
559 руб.



75%



Silent Hill: HD Collection



$16.99
1267 руб.



$4.2
313 руб.



75%



Skelattack



$19.99
1491 руб.



$4.9
366 руб.



75%



СУПЕР БОМБЕРМЕНЫ R



$39.99
2983 руб.



$9.99
745 руб.



75%
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Dress Code. Миранда Мирианашвили провела благотворительный аукцион. Среди гостей — Владимир Познер, Полина Киценко, Оксана Бондаренко
Dress Code. Миранда Мирианашвили провела благотворительный аукцион.
Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»
Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»
Утечка: Награды февральского события Tactical Ops в Halo Infinite
Утечка: Награды февральского события Tactical Ops в Halo Infinite
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря Гуляева
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря
Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег
Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег
Игроки в Forza Horizon 5 жалуются, что игра им уже наскучила
Игроки в Forza Horizon 5 жалуются, что игра им уже наскучила
Какие старинные традиции, существовавшие на Руси, исчезли из нашей жизни
Какие старинные традиции, существовавшие на Руси, исчезли из нашей
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Нелли Кобзон восхитила стройной фигурой в облегающем наряде
Нелли Кобзон восхитила стройной фигурой в облегающем наряде
Битва образов: лучшее за неделю — от Даши Жуковой в бархате до Карди Би в железной маске
Битва образов: лучшее за неделю — от Даши Жуковой в бархате до Карди

Топ на сегодня

Цена биткоина обновила минимум за месяц на фоне сообщений о новом опасном штамме COVID-19
Цена биткоина обновила минимум за месяц на фоне сообщений о новом
Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким
Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким
Романтический уикенд в Париже: как Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили девятую годовщину свадьбы
Романтический уикенд в Париже: как Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Любовный гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда Александра Терехова
Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда

Еще по теме

Игры, DLC, бандлы для Xbox со скидками больше 85% в рамках «Черной пятницы»
Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 сегодня удалят из Microsoft Store
Состоялся релиз The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на Xbox
«Черная пятница» на Xbox One и Xbox Series X | S — какие игры купить