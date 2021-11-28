Ирина Хакамада откровенно рассказала о своих детях

Политик Ирина Хакамада не переживает за детей и считает, что нужно жить одни днем. 66-летняя бизнесвумен рассказала, как не переживать за «особенного» ребенка и перестать жить в вечной тревоге за него. Обо всем этом экс-политик знает не понаслышке — она воспитывает дочь с синдромом Дауна. «Надо делать все, чтобы ребенок был счастлив, и жить сегодняшним днем, — отметила бизнесвумен. — Я не думаю о будущем Маши. Можете мне не верить, но это так. Буддизм, иудаизм, христианство учат: живи здесь и сейчас. Я умею заставить свой мозг не думать. Чем больше неприятностей преодолевает человек, тем проще к этому прийти. У меня неприятностей было очень много, я натренировалась. Если у вас ребенок заболел раком, и вы его лечите, о чем вы будете думать каждый день? Он умрет или выживет? Тогда вы сами сдохнете раньше. Вы просто живете каждый день. И радуетесь, что живы, и жив ребенок».Дочка Ирины Хакамады Помимо дочери, у Ирины Муцуовны есть два сына, которые давно живут за границей. Общественный деятель подробно рассказала, как воспитывала сыновей, чтобы они стали самодостаточными. «Я делала все, чтобы сыновья и дочь чувствовали, что у них есть любящая мать. И одновременно, заменяя мужика, я толкала парней в самостоятельную жизнь. И они благодарны, оба стали очень самостоятельными. Никогда не просили у меня денег. Приемный сын занимается IT-бизнесом в Америке. Родной в Гонконге — финансами в российской корпорации. У приемного сына один ребенок, у родного — трое. Я общаюсь с ними по видеосвязи. Коронавирус, Гонконг закрыт. Раньше я летала туда каждую весну. Мальчишка и старшая девочка блондины — в свою маму. Средняя внучка неуловимо похожа на меня. Худенькая, как балеринка. У нее смуглая кожа, русые длинные волосы. Глаза чуть раскосые. Я вижу в ней себя», — поделилась ведущая.