Итоги недели: биткоин рухнул ниже $55 000, а участок земли в Axie Infinity продали за 550 ETH

Цена первой криптовалюты скорректировалась ниже $55 000, участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за рекордные 550 ETH, Байден заявил о планах оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС и другие события уходящей недели.

Цена биткоина упала ниже $55 000

В пятницу, 26 ноября, котировки первой криптовалюты опустились ниже отметки $55 000. Снижение сопровождалось ликвидацией позиций на сумму $156 млн на рынке фьючерсов.

На следующий день цена цифрового золота продолжила падение, в моменте достигнув отметки $53 500 (на бирже Binance).

Одной из причин падения могла стать экспирация опционов 26 ноября почти на $3 млрд. Другой — новости о выявлении нового штамма СOVID-19. На последнее отреагировали и традиционные рынки.

На момент написания биткоин торгуется вблизи $54 100.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Биткоин потянул за собой и остальной рынок. Согласно CoinGecko, все цифровые активы из топ-10 по капитализации закрыли неделю в красной зоне. Сильнее всего подешевели Cardano (-23%) и Polkadot (-21%).

Данные: CoinGecko.

Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что инвесторам стоит воспользоваться последней коррекцией на рынке, чтобы нарастить свои позиции, поскольку с фундаментальной точки зрения у криптовалют есть потенциал для дальнейшего роста.

Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле написал, что государственный биткоин-фонд воспользовался падением курса биткоина и приобрел еще 100 ВТС.

По данным сервиса CoinCodex, за неделю из цифровых активов больше всего подорожал токен игровой блокчейн-платформы The Sandbox. Цена SAND выросла на 75%, его капитализация достигла практически $6,3 млрд, согласно CoinGecko.

Сильнее других подешевел токен сети WOO Network. Цена WOO снизилась на 4%, а капитализация упала до $475 млн, по данным CoinGecko.

В РФ введут ответственность за незаконный оборот цифровых активов

Данные: CoinCodex.

Банк России предложил ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и установить порядок налогообложения операций с ними.

В обзоре финансовой стабильности регулятор назвал россиян одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка. По мнению ЦБ, широкое распространение цифровых активов создает все больше рисков.

В Федеральной налоговой службе РФ добавили, что в настоящее время активно изучают криптовалюты. В Совете Федерации намерены «серьезно заняться этим вопросом».

Байден заявил о планах оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС

Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Джерома Пауэлла на второй срок на пост председателя ФРС.

Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц увидел в этом риск для биткоина. По его мнению, переназначенный председатель ФРС может избрать более агрессивный подход в денежно-кредитной политике.

Что еще произошло в США?

В Сенате запросили информацию от эмитентов стейблкоинов о принципах их работы.

Банковские регуляторы подготовят руководство по цифровым активам в 2022 году.

Хиллари Клинтон предупредила о манипуляциях криптовалютами РФ и КНР.

В ЦБ Китая предложили создать систему отслеживания криптотранзакций

Директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая Гоу Вэньцзюнь предложил создать систему отслеживания транзакций криптовалют в качестве одной из мер усиления регулирования.

26 ноября стало известно о закрытии одного из китайских криптовалютных новостных порталов Chainnews после того, как местные пользователи утратили доступ к сайту и приложению ресурса, а также его конкурентов ODaily и BlockBeats.

Одновременно с этим провайдеры стали блокировать доступ к доменам майнинг-пулов, включая F2Pool, ViaBTC и BinancePool.

Celsius Network выделит дополнительные $300 млн на добычу биткоина

Платформа криптовалютного кредитования Celsius Network выделит дополнительные $300 млн (ранее компания проинвестировала $200 млн) на майнинг биткоина на территории США.

Помимо покупки оборудования для добычи криптовалют, Celsius Network инвестирует в американского провайдера блокчейн-хостинга Core Scientific, майнинговую компанию Rhodium Enterprises из Техаса и пул Luxor Technologies.

26 ноября в СМИ появилась информация о задержании финансового директора компании Ярона Шалема израильскими правоохранительными органами. В Celsius Network отметили, что знают «о полицейском расследовании в Израиле с участием сотрудника», однако не уточнили его имя или должность.

Что еще произошло в сфере майнинга?

РФ получила заявки на размещение 1,8 млн устройств после запрета майнинга в Китае.

Canaan доставил в Казахстан 2000 биткоин-майнеров Avalon.

Власти Абхазии признали неспособность наладить работу по противодействию незаконному майнингу.

В Grayscale спрогнозировали рост годового дохода сектора метавселенных Web 3.0 до $1 трлн

Годовой доход сектора метавселенных Web 3.0 в ближайшее время может достигнуть $1 трлн. К такому выводу пришли специалисты Grayscale Investments.

По их данным, с 2020 года число активных кошельков в метавселенных выросло в 10 раз и приблизилось к отметке 50 000 в июне 2021 года. В третьем квартале гейминговые блокчейн-компании привлекли $1 млрд в 14 сделках.

24 ноября котировки токенов GameFi-метавселенных Decentraland (MANA) и The Sandbox (SAND) обновили исторические максимумы на отметках $5,33 и $7,26 соответственно.

Завершился второй парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Moonbeam

Проект Moonbeam победил в аукционе за второй слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали 35,7 млн DOT общей стоимостью ~$1,43 млрд.

Moonbeam превзошел по объему заблокированных средств проект Acala, который неделю назад выиграл первый слот.

С момента активации London протокол Ethereum сжег 1 млн ETH

За 109 дней с момента активации обновления London в сети Ethereum протокол вывел из обращения более 1 млн монет. Лидером по сжиганию стал NFT-маркетплейс OpenSea (110 175 ETH).

Согласно данным сервиса Ultrasound Money, в первой половине 2022 года предложение Ethereum достигнет максимума на отметке 119,7 млн ETH, после чего монета станет дефляционной.

Виталик Бутерин предложил метод снижения стоимости транзакций в L2 для Ethereum

Виталик Бутерин представил дорожную карту развития решений второго уровня (L2) на базе технологии Rollups для Ethereum. Для увеличения пропускной способности он предложил ограничить объем данных в блоке и поэтапно вводить шардинг.

По мнению Бутерина, начать стоит с ограничения объема данных calldata в блоке и снижения стоимости соответствующих операций с 16 единиц газа за байт до трех. В этом пространстве хранится информация, предоставляемая при вызове смарт-контракта.

СМИ указали на возможный конфликт интересов в деле SEC против Ripple

Телеканал Fox Business опубликовал масштабное расследование дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple. По мнению журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum.

На этой неделе CEO компании Брэд Гарлингхаус допустил успешное разрешение спора с SEC в 2022 году. По его словам, Ripple добивается «значительных успехов» в процессе.

Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за рекордные 550 ETH

25 ноября пользователь Lunacian #789512 заплатил 550 ETH (около $2,46 млн по курсу на тот момент) за участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity, относящийся к категории «крайне редких».

Представители проекта подчеркнули, что это крупнейшее подобное приобретение в истории сектора.

Сервис DappRadar запустит собственный токен RADAR

Аналитический сервис DappRadar, предоставляющий данные о децентрализованных приложениях (dapps), объявил о планах запустить нативный токен RADAR.

Токен поможет DappRadar в децентрализации бизнеса. Сервис планирует перепрофилироваться в полномасштабный магазин dapps. Держатели RADAR смогут принимать решения о развитии экосистемы.

Правительство Индии представит законопроект о запрете «большинства частных криптовалют»

23 ноября стало известно, что правительство Индии представит законопроект о регулировании рынка цифровых активов в ходе зимней сессии парламента. Согласно предварительной повестке, власти планируют запретить большинство «частных криптовалют».

Новость вызвала панику среди трейдеров — 24 ноября курсы основных криптовалют на платформах в Индии торговались ниже общемировых значений.

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