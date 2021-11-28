Энтони Скарамуччи назвал последнюю коррекцию биткоина «возможностью для покупки»

Инвесторам стоит воспользоваться последней коррекцией на рынке цифровых активов, чтобы нарастить свои позиции, поскольку с фундаментальной точки зрения у криптовалют есть потенциал для дальнейшего роста. Об этом в разговоре с CNBC заявил основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи.

Not to worry on market sell-off: This is a buying opportunity https://t.co/fZMwS2W2M7 — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) November 27, 2021

В пятницу, 26 ноября, котировки биткоина опустились ниже уровня $55 000. На следующий день цена первой криптовалюты продолжила падения, в моменте достигнув отметки $53 500 (на бирже Binance). На момент написания актив торгуется вблизи $54 300.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Биткоин потянул за собой и остальной рынок. Согласно CoinGecko, все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации по итогам недели оказались в красной зоне. Сильнее всего подешевели Cardano (-22%) и Polkadot (-20%).

Данные: CoinGecko.

Коррекция произошла на фоне опасений касательно нового штамма COVID-19, из-за которого возникла вероятность введения правительствами новых ограничений.

Экономист Алекс Крюгер отметил, что традиционный рынок отреагировал на новости схожим образом. Он также подчеркнул, что криптовалюты показали себя лучше по сравнению с некоторыми другими активами, такими как нефтяной комплекс и акции компаний с малой капитализаций.

This happened today in global markets pic.twitter.com/DCuVPH8cGs — Alex Krüger (@krugermacro) November 26, 2021

По словам Скарамуччи, происходящее нужно расценивать как «черную пятницу» и воспользоваться появившейся возможностью. Он отметил, что на дальнейший рост криптовалютных котировок указывают не только фундаментальные факторы, но и денежно-кредитная политика ФРС.

«Если вы, как и мы, верите в долгосрочные фундаментальные показатели, то сейчас самое время покупать. Я просто думаю, что в текущей ситуации риск снижается. Волатильность биткоина и других криптовалют выбивает людей из игры. Это также вымывает часть левериджа, что, на мой взгляд, создает плацдарм для неплохого первого квартала», — объяснил он.

Скарамуччи подчеркнул, что считает реакцию рынка «здоровой». Произошедшее он назвал «целебным кровопусканием». Вместе с тем он заявил, что на данный момент биткоин нельзя использовать в качестве средства хеджирования инфляции:

«Я не считаю, что в данный момент биткоин является инструментом защиты от инфляции. Думаю, в долгосрочной перспективе он может стать таковым, если у вас есть миллиардные кошельки, а сам биткоин будет находится в стабильной торговой зоне. Сейчас он больше похож на акции Amazon в 2000 году, поскольку слишком волатилен».

Напомним, 26 ноября президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что государственный биткоин-фонд страны воспользовался падением курса криптовалюты и приобрел дополнительные 100 BTC. С учетом новой инвестиции на его балансе находится 1220 BTC.