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Энтони Скарамуччи назвал последнюю коррекцию биткоина «возможностью для покупки»

Энтони Скарамуччи назвал последнюю коррекцию биткоина «возможностью для покупки»


Инвесторам стоит воспользоваться последней коррекцией на рынке цифровых активов, чтобы нарастить свои позиции, поскольку с фундаментальной точки зрения у криптовалют есть потенциал для дальнейшего роста. Об этом в разговоре с CNBC заявил основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи.



В пятницу, 26 ноября, котировки биткоина опустились ниже уровня $55 000. На следующий день цена первой криптовалюты продолжила падения, в моменте достигнув отметки $53 500 (на бирже Binance). На момент написания актив торгуется вблизи $54 300.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Биткоин потянул за собой и остальной рынок. Согласно CoinGecko, все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации по итогам недели оказались в красной зоне. Сильнее всего подешевели Cardano (-22%) и Polkadot (-20%).


Данные: CoinGecko.

Коррекция произошла на фоне опасений касательно нового штамма COVID-19, из-за которого возникла вероятность введения правительствами новых ограничений. 


Экономист Алекс Крюгер отметил, что традиционный рынок отреагировал на новости схожим образом. Он также подчеркнул, что криптовалюты показали себя лучше по сравнению с некоторыми другими активами, такими как нефтяной комплекс и акции компаний с малой капитализаций.



По словам Скарамуччи, происходящее нужно расценивать как «черную пятницу» и воспользоваться появившейся возможностью. Он отметил, что на дальнейший рост криптовалютных котировок указывают не только фундаментальные факторы, но и денежно-кредитная политика ФРС.


«Если вы, как и мы, верите в долгосрочные фундаментальные показатели, то сейчас самое время покупать. Я просто думаю, что в текущей ситуации риск снижается. Волатильность биткоина и других криптовалют выбивает людей из игры. Это также вымывает часть левериджа, что, на мой взгляд, создает плацдарм для неплохого первого квартала», — объяснил он.


Скарамуччи подчеркнул, что считает реакцию рынка «здоровой». Произошедшее он назвал «целебным кровопусканием». Вместе с тем он заявил, что на данный момент биткоин нельзя использовать в качестве средства хеджирования инфляции:


«Я не считаю, что в данный момент биткоин является инструментом защиты от инфляции. Думаю, в долгосрочной перспективе он может стать таковым, если у вас есть миллиардные кошельки, а сам биткоин будет находится в стабильной торговой зоне. Сейчас он больше похож на акции Amazon в 2000 году, поскольку слишком волатилен».


Напомним, 26 ноября президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что государственный биткоин-фонд страны воспользовался падением курса криптовалюты и приобрел дополнительные 100 BTC. С учетом новой инвестиции на его балансе находится 1220 BTC. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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