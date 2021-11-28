Юлия Меньшова поделилась архивным кадром в честь праздника с молодой Верой Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поздравила Веру Алентову с днем матери, опубликовав архивные фото. Юлия Меньшова на своей странице в Instagram поделилась редкими фотографиями со своей мамой — актрисой Верой Алентовой. Так знаменитость поздравила подписчиков с Днем матери, который в этом году отмечается 28 ноября. Сегодня, 28 ноября, россияне отмечают День матери. Каждый год он выпадает на последнее воскресенье ноября. Многие в этот день выкладывают фотографии с мамами в соцсети, а также трогательно их подписывают. Исключением не стала и Юлия Меньшова. Она опубликовала кадры из детства: маленькая телеведущая сидит на плече своей мамы актрисы Веры Алентовой.Вера Алентова с дочерью Юлией Затем идет недавний снимок, где мать и дочь в практически одинаковых нарядах стоят в одной и той же позе: они различаются лишь цветом платьев. Пользователи в комментариях отмечают, что актрисы хорошо выглядят на обоих снимках.Вера Алентова и Юлия Меньшова «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестаёт…», - написала Юлия слова Апостола Павла в подписи к фото. «Доброго здравия Вам, Юлия, и Вашей матушке! ❤️❤️❤️», «Прекрасные слова, фото и две половинки одного целого👩👧. Долгие лета Вере Валентиновне❤️. Юлечка, с праздником!», «Мама такая у вас красивая. Великая актриса 😍», «С большим уважением к вашей маме, великая актриса! Вам очень повезло с родителями. Поздравляю с Днём Мамы вас!»,- пишут поклонники в комментариях. Напомним, в июле от коронавируса умер отец Юлии Меньшовой — Владимир Меньшов. Вера Алентова тоже подхватила инфекцию, однако ей удалось вылечиться.