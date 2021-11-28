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Когда в России появилось страхование

Когда в России появилось страхование

01:07  Автор: Дмитрий Литвинов



Декрет Совнаркома «Об организации страхового дела в Российской Республике» вышел 28 ноября 1918 года — 103 года назад.

Первые филиалы английских страховых обществ были открыты в Петербурге и Москве ещё в середине XVIII века. В 1765 году было основано первое российское страховое общество в Риге, а в 1786-м установлена государственная монополия на страхование и образованы государственные страховые общества при Государственном заёмном банке. Общества проводили операции страхования строений и товаров от огня. В первой половине XIX века учреждались Российские страховые общества, а бум страхового дела наступил с развитием промышленного капитализма после реформы 1861 года.

День 28 ноября в истории


После революции 1917 года в России занялись национализацией страхового дела, поэтому 28 ноября 1918 года Совнарком РСФСР принял декрет «Об организации страхового дела, в соответствии с которым все частные страховые общества ликвидировались, а их имущество и денежные средства переходили в собственность государства. Вся работа по страхованию осуществлялась органами Госстраха СССР.

Первые негосударственные компании появились в 90-е годы прошлого века, возможности страхования расширились за счёт многочисленных программ. Ежегодно 28 ноября страховщики отмечают свой профессиональный праздник.



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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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