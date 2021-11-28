Коридоры затмений в 2022 году

Вадим Карасев

Коридоры затмений — это время, которое проходит между двумя ближайшими затмениями Луны и Солнца. В эти периоды нас могут подстерегать трудности, но судьба будет благосклонной к тем, кто захочет поменять свою жизнь к лучшему.

Ранее мы знакомили вас с гороскопом на 2022 год, но также необходимо помнить об универсальных советах астрологов. Особенно важно следовать их рекомендациям в период коридоров затмений, которые помогут вам стать лучше.

Коридор затмений с 30 апреля по 16 мая 2022 года

30 апреля нас ждет солнечное затмение в Знаке Тельца, а 16 мая — полное Лунное затмение в Скорпионе. В этот непродолжительный по меркам целого года период астрологи советуют сфокусироваться на домашних и семейных делах.

Если вы давно хотели начать делать ремонт, это будет идеальное время для того, чтобы вложить в это свое время и силы. Если вы желали совершить переезд, эти две недели также подойдут и для этого.

Также астрологи отмечают, что в этот отрезок времени необходимо как можно чаще делать что-то хорошее для своих близких. Если у родственников, второй половинки или у детей есть трудности, лучше помочь им. Таким образом вы сможете списать некоторые кармические долги. Следует также поступать правильно и по совести в отношении людей в целом. Ваша доброта и справедливость зачтутся вам в будущем.

Коридор затмений с 25 октября по 8 ноября 2022 года

25 октября — частное солнечное затмение в Скорпионе, а 8 ноября — лунное в Тельце. Как видно, это полное зеркальное отражение весенних затмений. Этот период уже стоит посвятить лично себе.

Очень полезно будет заниматься избавлением от вредных привычек. В это время нужно сделать над собой усилие, чтобы Вселенная видела, что вы на правильном пути и преисполнены решимости поменять что-то в своей жизни к лучшему.

Это будет и благоприятное время для выработки новых, позитивных привычек. Можно отказаться от курения, алкоголя, жирной пищи. Постарайтесь в это время больше ходить, заниматься спортом или найти себе какое-то полезное хобби.