"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме "Дом Gucci" с Леди Гагой кинокритики, пользователи сети и дизайнер Том Форд

Вадим Карасев

Мировой прокат фильма "Дом Gucci" уже начался (российские зрители, правда, смогут увидеть его в кинотеатрах только с 2 декабря), и в сети уже появилось немало рецензий от критиков и обычных киноманов. Новый фильм Ридли Скотта с Леди Гагой и Адамом Драйвером в главных ролях обсуждают весьма бурно, ведь картина посвящена нашумевшей реальной истории — убийству Маурицио Гуччи, наследника основателя бренда Gucci, его экс-супругой. Мнения публики разделились: сценарий и диалоги, как правило, подвергались резкой критике, а вот игру некоторых актеров оценивали положительно (хотя и тут похвалили далеко не всех). В нашем материале предлагаем обзор первых оценок, данных фильму СМИ и пользователями сети.

Изначально было понятно, что фильм может выйти довольно запутанным — перед просмотром лучше ознакомиться с реальной историей, чтобы разобраться в семейных интригах и склоках, а также узнать больше о прототипах героев Леди Гаги, Адама Драйвера, Джареда Лето, Аль Пачино и других. На перегруженность сценария и растянутость фильма (он идет два часа 40 минут) указывают и некоторые рецензии.

Режиссер Ридли Скотт обладает хорошим стилем и впечатляющим мастерством, но на этот раз, похоже, ему не хватает необходимого вдохновения. Большинство сцен состоит из того, как один Гуччи кричит на других Гуччи — в Милане и Нью-Йорке, посреди Альп и рядом с озером, в отелях, конференц-залах, виллах и кафе. <...> По мере развития "Дом Gucci" становится одновременно перегруженным и утомительным,

— написали о фильме в The New York Times.





Джереми Айронс, Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето и Аль Пачино на постере фильма

Этот перегруженный и неуклюжий фильм мог бы иметь больше смысла в формате мини-сериала,

— заключили в Slate.

Высказался о фильме и дизайнер Том Форд, который начал работать в Gucci в 1990 году, а с 1994 по 2004 год был креативным директором бренда. Он также попал в экранизацию этой реальной истории (в фильме его играет актер Рив Карни).

Я недавно пережил показ почти трехчасового фильма "Дом Gucci". По тонкости он соперничает с мыльной оперой "Династия", но делает это с гораздо большим бюджетом. Был ли это фарс или захватывающий рассказ о жадности? Я часто смеялся вслух, но должен ли был?

— сказал Форд, но отметил, что его мнение может быть предвзятым, так как он лично знал Маурицио Гуччи.





Том Форд

Свою оценку критики дали и игре главных актеров фильма.

Что касается голоса Джареда Лето, в то время как другие заимствуют слегка нелепые итальянские интонации, он произносит свои слова в высокой тональности, так что, слыша эти вопли, можно предположить, что он пытается общаться с китами. К уровню этого пародийного присутствия на экране приближается только Аль Пачино,

— говорится в рецензии The Guardian.





Джаред Лето в фильме "Дом Gucci"

Этот фильм, снятый Ридли Скоттом, несомненно, является его лучшей работой со времен "Гладиатора". <...> "Дом Gucci", который можно назвать "Крестным отцом", снятым о моде, представляет собой сложную правдивую историю о том, как на самом деле работает власть. <...> Патриция Реджани, возможно, и была охотницей за деньгами, но Леди Гага наполняет ее печальной искренностью. В ее лице есть алчность и открытость, в глазах пробегает огонь. У нее есть врожденный дар актрисы, позволяющий вам читать ее эмоции, но при этом остается ощущение тайны,

— написали о фильме в The Variety.

Леди Гага смотрится невероятно в роли Патриции Реджани. Фильм имеет смысл только тогда, когда речь идет о ней,

— такую оценку актерскому мастерству певицы дали в Vulture.

Драйвер почти час борется с плохим материалом, но никто не может спасти этот явно неуправляемый корабль. Это ужасный карнавал плохо воплощенных и просто плохих идей. Трудно сосчитать все причины, по которым "Дом Gucci" не заслуживает того, чтобы вы потратили на него свое время,

— написали в Irish Times.





Леди Гага и Адам Драйвер в фильме "Дом Gucci"

На сайте IMDB фильм пока набрал только 7 баллов из 10 возможных, а на популярной платформе Rotten Tomates его рейтинг сейчас составляет 61% (данные меняются по мере появления новых рецензий).

Впечатления обычных зрителей тоже разнятся. Многие также жалуются на слишком нарочитое и почти пародийное изображение всего итальянского и почти оперную гиперболизацию в изображении страстей. Оценки актерской игры, похоже, распределяются в зависимости о того, кто чей фанат.

Мне было скучно, я ерзал и думал, когда это все закончится. Я предложил бы вам пропустить эту чушь, но один Аль Пачино сделал ее достойной цены билета. Многие отзывы о фильме, кажется, были сделаны фанатами Леди Гаги, которые просто не видят ничего плохого, но это было в лучшем случае посредственно, и мы все это знаем!

— написал один из пользователей IMDB.

Звездный актерский состав ведет себя так, как будто играет в общественном театре в спортзале местной школы. Действительно глупая игра Леди Гаги с ужасным акцентом. Адам Драйвер не намного лучше: возникает ощущение, что он просто пытается добавить строчку в резюме. Аль Пачино всегда весел в своих последних ролях. Он — "крестный отец" моды в этом фильме Gucci. В общем, что-то среднее между скучным и удручающе смешным,

— высказался еще один пользователь платформы.





Леди Гага в фильме "Дом Gucci"

Но другие зрители, похоже, остались довольны актерским составом.

На Леди Гагу всегда интересно смотреть, а Драйвер, всегда впечатляющий, здесь выдает одну из своих лучших ролей,

— написал один из пользователей Rotten Tomatoes.

Это не самый худший фильм Ридли Скотта, но один из его самых разочаровывающих,

— поделился мнением еще один из пользователей сайта.

В общем, чтобы составить впечатление, кажется, все-таки придется посмотреть фильм самим. Если вы уже оценили новую картину, делитесь мнениями в комментариях!

Надя Бесчетникова