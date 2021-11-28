Лариса Долина высказалась о смерти Александра Градского

Певица Лариса Долина призналась, что не может поверить в смерть Градского. Ночью 28 ноября умер Александр Градский. Накануне он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Известно, что в начале осени певец и композитор перенес коронавирус, а последние дни своей жизни еле как передвигался по квартире. Лариса Долина не может поверить в смерть музыканта. В своем инстаграме она поделилась архивным фото и оставила следующий текст.Александр Градский «Утро началось с новости, которую осознать пока невозможно… Ушел Саша Градский… Ушла целая эпоха… Трудно переоценить вклад этого Артиста в отечественную культуру, его неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство, а еще Саша сочинял, сочинял много, не боялся экспериментов, писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ. Страшная утрата. Прощай, Саша, покойся с миром… Пусть земля будет пухом…» — написала Долина. Добавим, по предварительным данным причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга.