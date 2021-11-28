Линдси Лохан выходит замуж

Вадим Карасев

35-летняя Линдси Лохан объявила о помолвке со своим возлюбленным, 34-летним финансистом и резидентом Дубая Бадером Шаммасом. Актриса опубликовала серию фото с избранником, и на снимках невозможно не заметить кольцо с крупным бриллиантом на левой руке Линдси.

Моя любовь, моя жизнь, моя семья, мое будущее,

— подписала Лохан фото.





Бадер Шаммас и Линдси Лохан

Бадер не связан с миром шоу-бизнеса, так что о нем известно не так уж много, к тому же в инстаграме он ведет закрытый аккаунт. С Линдси он встречается, по слухам, с начала 2020 года — свои отношения пара не афишировала.

Он надежный парень. Он не актер, он не работает в индустрии развлечений, он управляет фондами богатых людей в банке Credit Suisse,

— рассказал инсайдер таблоиду The Sun.

Избранник Лохан учился в Университете Тампы и Университете Южной Флориды, где изучал машиностроение и финансы. Из профиля Бадера на LinkedIn можно узнать, что три года он работает в подразделении международного управления капиталом Credit Suisse в Дубае в качестве помощника вице-президента. До этого он работал в сфере управления капиталом в ОАЭ и Кувейте. В Дубай к нему, по слухам, переехала и Лохан. Кстати, актриса еще в 2016 году говорила, что изучает ислам.





В браке Линдси официально еще не состояла, но ее личная жизнь была весьма бурной — романы у нее были и с мужчинами, и с женщиной. Она встречалась с актером Уилмером Вальдеррамой, наследником Hard Rock Cafe Гарри Мортоном, диджеем Самантой Ронсон. В 2016 году ее женихом был российский миллионер из Лондона Егор Тарабасов, расставание с которым было скандальным: она обвинила его в жестоком обращении, а он ее — в краже внушительной суммы денег.





Долгое время таблоиды пестрели статьями, посвященными образу жизни Лохан — широко обсуждались ее нарко- и алкозависимости, из-за которых сильно пострадала ее карьера.

Примечательно, что 2021 год получился весьма удачным как для Линдси, так и для ее подруг по бурным нулевым — Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Пэрис вышла замуж, Бритни наконец-то избавилась от опеки отца. Под венец теперь собирается и Линдси, кроме того, наладилась и ее карьера — в мае этого года стало известно, что Лохан получит главную роль в рождественской романтической комедии Netflix.





Надя Бесчетникова