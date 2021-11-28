Лунный день сегодня 28 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны меняется ежедневно. Благодаря рекомендациям астрологов вам будет проще сегодня планировать дела, а также вы сможете без особого труда уворачиваться от возможных неурядиц.

Это один из самых лучших дней уходящего лунного месяца для того, чтобы попробовать избавиться от негативных привычек. Также сегодня будут полезными и многие другие дела. Ночное светило в благоприятном положении, поэтому день будет спокойным, а посвятить его можно всему, что пожелает ваше сердце.

Фаза Луны: начинается 23 лунный день. Луна продолжает убывать, но теперь она будет делать это в знаке Девы. Стихия Земли отлично сочетается с фазой старения, так что сегодня нас ждет приятный и продуктивный день.

Магнитные бури 28 ноября: сегодня ожидается небольшое возмущение магнитосферы Земли. Вероятность появления полноценной магнитной бури составляет примерно 20%.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;отдых;общение;покупки;физическая активность.импульсивность;переутомление;апатия.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что под влиянием Девы благоприятно совершать покупки на неделю или на месяц вперед, заниматься ремонтом, переездом, приобретать недвижимость. В это воскресенье при наличии свободного времени и желания можно попробовать создать уютную атмосферу в доме: переставить мебель, украсить помещение, повесить новые занавески, сделать генеральную уборку.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

Очень полезными в этот день будут магические свойства платины. Украшения из данного металла помогут как в отдыхе и творчестве, так и в интеллектуальной работе. Отличным дополнением станут такие минералы, как бирюза, циркон или малахит.

Что касается выбор цвета одежды, то Луна хочет, чтобы мы облачались во что-то сдержанное. Она не любит ярких оттенков и вычурного стиля. Если у вас запланирован выход в люди или рабочие встречи в этот воскресный день, наденьте что-то темное и строгое. Так будет лучше, ведь вы сможете задобрить Деву.

Финансы и работа в 23 лунный день

В этот день карьерный рост возможен не за счет возрастающих амбиций, а за счет повышенной творческой энергии. Астрологи рекомендуют не забывать о том, что воскресенье создано для отдыха, поэтому переутомления сегодня не пойдут вам на пользу, особенно если завтрашний день для вас рабочий.





Материальное благополучие под влиянием Девы сможет привлечь каждый, кто будет принимать решения в бизнесе и на работе взвешенно и на холодную голову. Кроме того, этот день благоприятен для покупок. Можно отправиться на шопинг либо купить что-то через интернет.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Физическая активность в этот день необходима всем. Речь не о походах в спортзал или работу на участке, а о прогулках. Безделье может привести к появлению апатии и унынию. Ходьба или поездки на велосипеде помогут пробудить в вас энергию и направить ее в правильное русло.

Также физическая активность поможет укрепить иммунитет, избавиться от накопленного на неделе стресса. Поднять настроение с самого утра поможет стакан воды, медитации, йога. Также в течение дня полезно общаться с людьми. Старайтесь не пребывать долгое время в уединении.

Любовь и отношения 28 ноября

Личная жизнь сегодня может заиграть новыми красками при условии отсутствия разногласий. Если проводить время со второй половинкой и проявлять к ней знаки внимания, любимый человек будет этому очень рад. Это хорошее время для совместного отдыха, совместных дел по дому.

Тем, кто находится в поиске второй половинки, далеко ходить не надо. Стоит обратить внимание на ближайшее окружение — среди знакомых людей может быть тот, кто вам давно нравится. В любовных вопроса важно проявить осторожность, полагаясь не только на интуицию, но и на доводы разума.