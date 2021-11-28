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Максим Галкин намерено столкнул лбами Долину и Карнавал

Максим Галкин намерено столкнул лбами Долину и Карнавал
Артист Максим Галкин рассказал о своем шоу. Отечественный шоу-бизнес и широкая публика узнали о творчестве начинающей певицы из TikTok Вали Карнавал после того, как у девушки случился конфликт с народной артисткой Ларисой Долиной. Произошло это в передаче Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube. По сей день споры о скандальном эфире не утихают. Вполне ожидаемо, что о столкновении вспомнил Иван Ургант, принимая шоумена в гостях на своем вечернем шоу. «Скажи, ты хотел, чтобы это произошло, ты не хотел? На чьей ты стороне, кто прав, кто не прав?», — засыпал вопросами Ургант Галкина.
Долина и Карнавал «Как всякий ведущий шоу я естественно хочу драматургию, конфликтов. Ну это было бы сейчас странно, если б я сказал: «Да что вы, я хотел бы, чтобы они всегда были дружны!», — сложил руки на груди шоумен. – «Моя цель, чтобы на этой программе две стороны были максимально искренни, чтобы они не подстраивались, у каждого своя правда». Несколькими днями ранее Долина обвинила Галкина в том, что он поставил ее в неловкое положение. Сам Галкин не отрицает этого: он старался не только столкнуть артисток, но и немного потушить их пыл, выступая своего рода медиатором. «Чтоб не до драки», — заметил Урганту артист. Напомним, Долина после того, как услышала пение Карнавал, посоветовала ей петь на кухне. Мол, этому ремеслу люди учатся годами, и 19-летней девочке следовало бы подумать сначала о музыкальном образовании.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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