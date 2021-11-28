Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря Гуляева

Шоумен Максим Галкин поделился кадрами с Аллой Пугачевой, на которых она демонстрирует одежду дизайнера Игоря Гуляева, купленную в его бутике. Максим Галкин недавно уехал по работе на море. Он был удивлен, что его встретила дождливая погода. При этом юморист отметил, что в Москве уже почти наступила зима, поэтому многие его знакомые только обрадуются тому, что он не загорает. В это время в замке Алла Пугачева осталась с детьми. Восьмилетние Лиза и Гарри не дают скучать маме. Но порой она видится с друзьями или ходит в гости. Так сегодня, 27 ноября Алла Борисовна наведалась в бутик Игоря Гуляева. Она похвасталась своими обновками. Певица дефилировала в элегантном черном наряде с брюками и блузкой в тон. Двубортное пальто визуально вытянуло силуэт.Алла Пугачева в обновках Она дополнила образ митенками и очками на цепочке. На ее шее были бусы с жемчугом. Пугачева восхитила дизайнера своим образом. Выпрямленные волосы были украшены заколкой.Алла Пугачева «Алла сегодня по магазинам, вот зашла к Игорю Гуляеву. Благодаря соцсетям знаешь, где жена 😂», — написал Галкин. «Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист А.Б.Пугачевой -сама ПУГАЧЕВА», - отметил Игорь Гуляев. Он внес коррективы в образ Примадонны и поделился полученным результатом в Instagram.Алла Пугачева «От себя добавил немного и образ заиграл по новому ❤️😍», – прокомментировал фото Гуляев. Телеведущий был в восторге от своей моложавой жены. Лук Примадонны оценили и ее друзья. «Передай, что она все круче и круче❤️» — заявила Кети Топурия. «Ого! Образ супер», — присоединилась Катя Гордон. «Бомба 💣» — отметила Лера Кудрявцева. «Ну какая же красивая! Стильная! Шикарна!», «Какая шикарная и стильная», «Аллочка Борисовна восхитительная», «Ничего себе! Алла Борисовна, вы шикарная», — стали комментировать пост подписчики.