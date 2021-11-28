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Марина Зудина показала трогательные кадры с мужем, детьми и внучкой

Марина Зудина показала трогательные кадры с мужем, детьми и внучкой
56-летняя актриса Марина Зудина опубликовал архивные фото с Олегом Табаковым и их детьми, а также показала сына Павла с его дочерью Мией. В последний день ноября традиционно отмечается День матери. Все спешат поздравить с этим семейным праздником своих близких. Марина Зудина, к примеру, выложила в своем Instagram архивные фотографии детей и свежий снимок сына Павла с его маленькой дочерью. На фото есть и сам Олег Павлович Табаков с маленькими сыном и дочерью, прильнувшими к его широкой груди.
Олег Табаков с детьми «Самое большое счастье для меня — видеть, с какой нежностью любимые тобой относятся друг к другу. И материнство неразрывно связано с мужчинами, поэтому единственное и основное пожелание в День Матери — не бойтесь влюбляться и любить, потому что дети, рожденные в любви, — это ни с чем не сравнимое счастье!» — написала Марина Зудина. «Марина, у вас потрясающая семья! Всех благ Вам ❤️🙏💗»; «Какие нежные фотографии... Марина Вячеславовна, спасибо, что делитесь с нами! С Днем Матери Вас! ❤️», «С днём матери Вас, Марина ! Прекрасные, красивые, воспитанные дети !🌹» — умилились кадрам фанаты.
Павел Табаков с дочерью Мией Зудина неоднократно признавалась, что очень любит свою внучку Мию, которую родила актриса Софья Синицына от ее сына Павла. Девочка появилась на свет в августе прошлого года, и это стало неожиданностью для многих, потому как родители не спешили сообщать об этом широкой общественности. Более того, даже бабушка Марина узнала о Мие уже после ее рождения, что вовсе не помешало ей полюбить малышку. Правда, Павел Табаков не спешит жениться на матери своего ребенка, хотя помогает ей материально. Друзья 26-летнего отца считают, что наследник знаменитости просто еще не созрел для семейной жизни, но уже тот факт, что он признал малышку, заслуживает уважения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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