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Мини-холодильники Xbox Series X уже в свободной продаже, и даже этим не все игроки довольны

Мини-холодильники Xbox Series X уже в свободной продаже, и даже этим не все игроки довольны


Мини-холодильники Xbox Series X начали рассылать покупателям по предварительным заказам в странах, где они доступны (не в России). Кроме того, они уже появились в магазинах. На Reddit опубликовали фотографию с мини-холодильниками в стиле Xbox Series X в продаже в магазине Target (крупная сеть магазинов в США).

Как отмечается в сообщении около мини-холодильников Xbox Series X, из-за высокого спроса на них, купить можно не более 1 штуки в 1 руки.

Обратим внимание, что в комментариях на форуме Reddit, где была выложена фотография, игроки пишут, что некоторые родители или бабушки/дедушки, в желании порадовать ребенка на новый год могут подарить ему вместо реальной Xbox Series X холодильник в стиле Xbox Series X. Хоть везде и написано на устройстве, что это холодильник, явный брендинг Xbox на коробке с холодильником может привести к подобным проблемам.

Ранее появлялась информация, что холодильники в стиле Xbox Series X работают не так хорошо, как ожидалось. В частности, они сильно шумят.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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