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Миссия МПА СНГ оценила парламентские выборы в Киргизии

Миссия МПА СНГ оценила парламентские выборы в Киргизии

19:14  Автор: Марьям Гулалиева



Миссия Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ дала своё заключение, согласно которому парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с национальным законодательством страны, заявил член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

Выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии завершились в 20:00 по местному времени (17:00 по московскому времени).

«Все члены миссии МПА СНГ подписали документ, по результатам мониторинга выборы депутатов (парламента) можно охарактеризовать, как соответствующие нормам национального избирательного законодательства», — сказал Александр Башкин.

В Киргизии завершились парламентские выборы


По его словам, нарушений, способных повлиять на результаты голосования, не обнаружено. Сенатор также рассказал, что наблюдатели отмечали небольшие затруднения у части избирателей при голосовании, в частности, речь идёт о «заполнении бюллетеней».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК с 90 процентов участков, пятипроцентный барьер преодолевают шесть политических партий. По данным Центризбиркома, лидирует партия «Ата-Журт Кыргызстан» с 16,86 процента, также походят партии «Ишеним», «Ынтымак», «Ыйман Нуру», «Альянск» и оппозиционная «Бутун Кыргызстан», набирающая 6,74 процента.

Ранее Министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков заявил в ходе брифинга, что парламентские выборы в Киргизии прошли в спокойной обстановке. По его словам, впервые в истории они состоялись в соответствии со всеми требованиями и нормами законодательства.



#СНГ


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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