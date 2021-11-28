Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Музыкант Белов: российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой

Музыкант Белов: российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой

Музыкант Белов: российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой

Музыкант Александр Белов рассказал, что никто из российских знаменитостей не стал сдавать кровь для пострадавшей в пожаре певицы Марины Хлебниковой. По его словам, звезды российской эстрады были заняты "сочувствием" артистке на ток-шоу и в соцсетях.

"Хирург сказал: самое главное, чем вы можете помочь, — это сдать кровь. Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь", — сказал он в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!".

Также Белов удивился слухам о нахождении у звезды в крови после пожара алкоголя. Сейчас состояние певицы тяжелое, но стабильное. Ее периодически отключают от ИВЛ "в тестовом режиме", так как она стала дышать самостоятельно.

Пишут, что якобы Марина была в состоянии алкогольного опьянения. Я ни разу не видел ее в таком состоянии. Она всегда чай пила.

Хлебникова оказалась в больнице с ожогами после пожара, случившегося в ее двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве. По данным СМИ, причиной возгорания могла стать сигарета, закуренная певицей в постели. Из-за шока артистка впала в истерику, докторам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Врачи заявили, что ожоги лица, полученные исполнительницей, сильно изменят ее внешность.

Как писал ранее NEWSTES, Марина Хлебникова утверждает, что страдает неизлечимым заболеванием уже на протяжении многих лет, тщательно скрывая свой диагноз. Популярная певица откровенно рассказала о своем состоянии.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Музыкант Белов: российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой
Музыкант Белов: российские звезды отказались сдавать кровь для
Итоги недели: биткоин рухнул ниже $55 000, а участок земли в Axie Infinity продали за 550 ETH
Итоги недели: биткоин рухнул ниже $55 000, а участок земли в Axie
Дмитрий Нагиев устроил перепалку с Верником
Дмитрий Нагиев устроил перепалку с Верником
Юлия Меньшова поделилась архивным кадром в честь праздника с молодой Верой Алентовой
Юлия Меньшова поделилась архивным кадром в честь праздника с молодой
Марина Зудина показала трогательные кадры с мужем, детьми и внучкой
Марина Зудина показала трогательные кадры с мужем, детьми и внучкой
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о ночи с известной актрисой
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о ночи с известной актрисой
Всего одна игра из Game Pass в ТОП-10 Steam на этой неделе
Всего одна игра из Game Pass в ТОП-10 Steam на этой неделе
Time Loader доберется до Xbox в 2022 году, хвалебный трейлер игры
Time Loader доберется до Xbox в 2022 году, хвалебный трейлер игры
Dying Light 2 займет на Xbox Series X в разы больше места, чем на Playstation 5
Dying Light 2 займет на Xbox Series X в разы больше места, чем на
Футболист симулировал травму после похлопывания судьей по спине
Футболист симулировал травму после похлопывания судьей по спине
Стеганые пуховики — главная вещь зимы: как и с чем носить трендовые модели
Стеганые пуховики — главная вещь зимы: как и с чем носить трендовые
В «Тольяттиазот» сменилась власть
В «Тольяттиазот» сменилась власть

Топ на сегодня

Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря Гуляева
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря
Dress Code. Миранда Мирианашвили провела благотворительный аукцион. Среди гостей — Владимир Познер, Полина Киценко, Оксана Бондаренко
Dress Code. Миранда Мирианашвили провела благотворительный аукцион.
Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег
Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег

Еще по теме

Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Друг Марины Хлебниковой рассказал, что она была в глубокой депрессии
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
Марине Хлебниковой понадобятся годы на восстановление