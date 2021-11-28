Музыкант Белов: российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой

Вадим Карасев

Музыкант Александр Белов рассказал, что никто из российских знаменитостей не стал сдавать кровь для пострадавшей в пожаре певицы Марины Хлебниковой. По его словам, звезды российской эстрады были заняты "сочувствием" артистке на ток-шоу и в соцсетях.

"Хирург сказал: самое главное, чем вы можете помочь, — это сдать кровь. Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь", — сказал он в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!".

Также Белов удивился слухам о нахождении у звезды в крови после пожара алкоголя. Сейчас состояние певицы тяжелое, но стабильное. Ее периодически отключают от ИВЛ "в тестовом режиме", так как она стала дышать самостоятельно.

Пишут, что якобы Марина была в состоянии алкогольного опьянения. Я ни разу не видел ее в таком состоянии. Она всегда чай пила.

Хлебникова оказалась в больнице с ожогами после пожара, случившегося в ее двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве. По данным СМИ, причиной возгорания могла стать сигарета, закуренная певицей в постели. Из-за шока артистка впала в истерику, докторам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Врачи заявили, что ожоги лица, полученные исполнительницей, сильно изменят ее внешность.

Как писал ранее NEWSTES, Марина Хлебникова утверждает, что страдает неизлечимым заболеванием уже на протяжении многих лет, тщательно скрывая свой диагноз. Популярная певица откровенно рассказала о своем состоянии.