На The Game Awards можно ждать интересные новости от Xbox





The Game Awards 2021 обещает стать самым масштабным в истории мероприятия. Игровое шоу снова пройдет в живом формате, тогда как в прошлом году организаторам пришлось проводить цифровой вариант выставки. Заявлено, что игроки на The Game Awards 2021 увидят десятки интересных проектов и «настоящие игры нового поколения».

Ведущий Джефф Кейли в Twitter сообщил, что на The Game Awards 2021 будет мировая премьера, над которой с разработчиками они работали 2,5 года. Как отмечает Кейли, для него это «большая честь поделиться работой со всем миром».

Just saw the final cut of a #thegameawards world premiere we have been working on with a developer for 2.5 years.



Truly honored we are entrusted to share this work with the world. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2021



Как предполагают СМИ, речь может идти о продолжении The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которое анонсировали еще в 2019 году, а обещали показать до конца 2021 года.

Но в рамках The Game Awards точно можно ожидать и новые анонсы игр от Xbox Game Studios. Напомним, что Microsoft является активным партнером этого мероприятия. В частности:

анонсировали Xbox Series X, анонсировали Hellblade II, показали трейлер Ori and the Will of the Wisps, показали трейлер Gears Tacticsанонсировали Perfect Dark, представили Master Chief для Fortnite, объявили о планах выпустить Microsoft Flight Simulator на Xbox Series X | S, показали игровой процесс Warhammer 40,000: Darktide (игра консольный эксклюзив Xbox, она будет в Game Pass в день релиза).

Вероятно, в 2021 году Microsoft тоже расскажет о своих проектах в The Game Awards. Не исключено, что у компании могут быть крупные анонсы. Уже известно, что в рамках The Game Awards более 10 демо-версий различных игр станут доступны на Xbox.

Напомним, что трансляция The Game Awards 2021 начнется 10 декабря в 04:00 по МСК.