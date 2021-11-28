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На The Game Awards можно ждать интересные новости от Xbox

На The Game Awards можно ждать интересные новости от Xbox


The Game Awards 2021 обещает стать самым масштабным в истории мероприятия. Игровое шоу снова пройдет в живом формате, тогда как в прошлом году организаторам пришлось проводить цифровой вариант выставки. Заявлено, что игроки на The Game Awards 2021 увидят десятки интересных проектов и «настоящие игры нового поколения».

Ведущий Джефф Кейли в Twitter сообщил, что на The Game Awards 2021 будет мировая премьера, над которой с разработчиками они работали 2,5 года. Как отмечает Кейли, для него это «большая честь поделиться работой со всем миром».


Как предполагают СМИ, речь может идти о продолжении The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которое анонсировали еще в 2019 году, а обещали показать до конца 2021 года.

Но в рамках The Game Awards точно можно ожидать и новые анонсы игр от Xbox Game Studios. Напомним, что Microsoft является активным партнером этого мероприятия. В частности:



В 2019 году на The Game Awards: анонсировали Xbox Series X, анонсировали Hellblade II, показали трейлер Ori and the Will of the Wisps, показали трейлер Gears Tactics



В 2019 году на The Game Awards: анонсировали Perfect Dark, представили Master Chief для Fortnite, объявили о планах выпустить Microsoft Flight Simulator на Xbox Series X | S, показали игровой процесс Warhammer 40,000: Darktide (игра консольный эксклюзив Xbox, она будет в Game Pass в день релиза).

Вероятно, в 2021 году Microsoft тоже расскажет о своих проектах в The Game Awards. Не исключено, что у компании могут быть крупные анонсы. Уже известно, что в рамках The Game Awards более 10 демо-версий различных игр станут доступны на Xbox.

Напомним, что трансляция The Game Awards 2021 начнется 10 декабря в 04:00 по МСК.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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