Начало Рождественского поста 28 ноября 2021 года: обычаи и традиции

Вадим Карасев

Рождественский пост — один из самых важных и длительных в году. Он начинается уже сегодня, поэтому, если вы не знали ничего о традициях и обычаях этого дня, пришло время с ними познакомиться.

Многие из вас уже знают о том, что можно и что нельзя делать в Рождественский пост. Настало время узнать, чем стоит занять себя в его первый день, чтобы настроиться на нужный лад.

Избавление от обид

Согласно традициям, в первый день Рождественского поста все мы должны избавляться от обид. Если этого не сделать, настроиться на нужный лад будет гораздо сложнее. В период любого поста, и в особенности Рождественского, необходимо очищать сознание от неприятных мыслей.

Если у вас были планы насолить свои врагам, самое время сегодня от них отказаться. Лучше заполните свое время какими-то добрыми делами.

Чтение молитв

В этот день принято читать молитвы на очищение от грехов. Вот одна из таких молитв: «Господь милосердный. Прости мне грехи мои вольные и невольные да убереги душу мою от соблазнов. Будь рядом со мной в трудные моменты, даруй мне благословение свое. Аминь». К слову, это простая, но сильная молитва на каждый день, а не только в первый день поста.

Семейный сбор

В такой важный день церковнослужители настоятельно рекомендуют собраться всей семьей и поговорить по душам за общим столом. Помните о том, что пост — это не время уныния, а время избавления от излишеств, которые отдаляют вас от Бога. Речь идет о вредных привычках, о которых полезно будет завести разговор с близкими людьми. Попросите их помочь вам справиться с ними. Отнеситесь к этой традиции со всей серьезностью, как и к следующей.

Поход в церковь

Сегодня воскресенье, а это значит, что у большинства из нас есть время, чтобы посетить службу в церкви. В такие дни, как сегодня, это будет отличным времяпрепровождением. Вы сможете почитать молитвы вместе со священником, а также получить напутственные слова на грядущие дни воздержания. Многие прихожане отмечают, что посещение церкви придает им сил и уверенности в период поста.