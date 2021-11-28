Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Начало Рождественского поста 28 ноября 2021 года: обычаи и традиции

Начало Рождественского поста 28 ноября 2021 года: обычаи и традиции

Рождественский пост — один из самых важных и длительных в году. Он начинается уже сегодня, поэтому, если вы не знали ничего о традициях и обычаях этого дня, пришло время с ними познакомиться.


Многие из вас уже знают о том, что можно и что нельзя делать в Рождественский пост. Настало время узнать, чем стоит занять себя в его первый день, чтобы настроиться на нужный лад.

Избавление от обид

Согласно традициям, в первый день Рождественского поста все мы должны избавляться от обид. Если этого не сделать, настроиться на нужный лад будет гораздо сложнее. В период любого поста, и в особенности Рождественского, необходимо очищать сознание от неприятных мыслей.

Если у вас были планы насолить свои врагам, самое время сегодня от них отказаться. Лучше заполните свое время какими-то добрыми делами.

Чтение молитв


В этот день принято читать молитвы на очищение от грехов. Вот одна из таких молитв: «Господь милосердный. Прости мне грехи мои вольные и невольные да убереги душу мою от соблазнов. Будь рядом со мной в трудные моменты, даруй мне благословение свое. Аминь». К слову, это простая, но сильная молитва на каждый день, а не только в первый день поста. 

Семейный сбор

В такой важный день церковнослужители настоятельно рекомендуют собраться всей семьей и поговорить по душам за общим столом. Помните о том, что пост — это не время уныния, а время избавления от излишеств, которые отдаляют вас от Бога. Речь идет о вредных привычках, о которых полезно будет завести разговор с близкими людьми. Попросите их помочь вам справиться с ними. Отнеситесь к этой традиции со всей серьезностью, как и к следующей.

Поход в церковь

Сегодня воскресенье, а это значит, что у большинства из нас есть время, чтобы посетить службу в церкви. В такие дни, как сегодня, это будет отличным времяпрепровождением. Вы сможете почитать молитвы вместе со священником, а также получить напутственные слова на грядущие дни воздержания. Многие прихожане отмечают, что посещение церкви придает им сил и уверенности в период поста. 

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Начало Рождественского поста 28 ноября 2021 года: обычаи и традиции
Начало Рождественского поста 28 ноября 2021 года: обычаи и традиции
Таро-прогноз на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Dress Code. В Москве прошел закрытый обед в честь зимнего сезона в Куршевеле. Среди гостей — Рената Литвинова, Андрей Малахов, Вика Газинская
Dress Code. В Москве прошел закрытый обед в честь зимнего сезона в
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Dress Code. Миранда Мирианашвили провела благотворительный аукцион. Среди гостей — Владимир Познер, Полина Киценко, Оксана Бондаренко
Dress Code. Миранда Мирианашвили провела благотворительный аукцион.
Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»
Игры KONAMI для Xbox со скидками выше 70% в «Черную пятницу»
Утечка: Награды февральского события Tactical Ops в Halo Infinite
Утечка: Награды февральского события Tactical Ops в Halo Infinite
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря Гуляева
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря
Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег
Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег
Игроки в Forza Horizon 5 жалуются, что игра им уже наскучила
Игроки в Forza Horizon 5 жалуются, что игра им уже наскучила
Какие старинные традиции, существовавшие на Руси, исчезли из нашей жизни
Какие старинные традиции, существовавшие на Руси, исчезли из нашей

Топ на сегодня

Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола и другие события кибербезопасности
Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола
Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда Александра Терехова
Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом
Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом
Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу
Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу

Еще по теме

Рождественский пост у православных начнется 28 ноября 2017 года
Начало рождественского поста 28 ноября 2020 года: обычаи, традиции, молитвы
Когда конец Рождественского поста в 2021 году
Начало Рождественского поста 28 ноября 2019 года: традиции и молитвы