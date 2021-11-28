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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 ноября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 ноября 2021 года

Начинается последнее воскресенье уходящей осени. Этот день пройдет под эгидой позитивной энергии — так считают нумерологи. Они рассказали, какое число будет главным и чем это чревато для нас с вами.


День прекрасно идеально подходит для борьбы со страхами и избавления от неприятных воспоминаний. Ускорить процесс помогут пять способов настройки энергии на позитив. Не доверяйте свою судьбу случайностям. Берите под контроль свою жизнь, пока на то есть возможность.

Число-покровитель 28 ноября 2021 года

Для начала необходимо узнать актуальное число дня. Для этого нужно сложить цифры, составляющие дату, прибавив к ним в конце порядковый номер дня недели. Воскресенье — седьмое по счету, поэтому: 2+8+1+1+2+0+2+1+7=24. 2+4=6.

Миром правит Шестерка — число творчества и креатива. Также Шестерка символизирует повышенную мотивацию и смелость. Она зажигает внутри нас огонь, поэтому именно он и станет сегодняшним символом удачи и успеха. Если вы примете правильное и взвешенное решение, то сможете изменить свою жизнь к лучшему. Расширить границы возможного вам поможет смелость и непоколебимая вера в себя.



События 28 ноября из прошлого

28 ноября произошло много важных сражений в истории. Начинались многие войны. Это день, когда люди не готовы отступать назад. Шестерка это поощряет, но не любит жестокости, поэтому старайтесь избегать подобных мер. Будьте хитрее и не проявляйте открытой агрессии.

28 ноября — день, в который не стоит отправляться в дальнюю дорогу. 28 ноября 1952, 1964, 1972, 1976, 1979, 1987, 2010 и 2016 годов происходили авиакатастрофы в разных частях мира. Если вы вынуждены сегодня куда-то уехать, воспользуйтесь оберегами от бед и проблем, чтобы все было в порядке.

Советы нумерологов на это воскресенье

При желании вы можете не заниматься никакими делами. Шестерка поощряет и отдых. Если захочется как следует отдохнуть, вы можете сменить обстановку или просто закрыться дома, укрыться теплым пледом, посмотреть любимое кино, почитать книгу.

Сегодня отлично пройдет адаптация к любым новым условиям. Это значит, что людям будет проще принимать быстрые решения в сложных ситуациях, вживаться в новые роли.


Начните этот день с благоприятной ноты, чтобы он прошел так, как это нужно вам. Больше улыбайтесь, меньше вспоминайте что-то неприятное из прошлого.

Сегодня поощряется любое проявление креативности. Вы можете попробовать заняться искусством, а можете проявить творческий подход к привычному рабочему процессу.

Апогеем позитивной энергии в такие дни, как сегодня, является период с 12 до 15 часов дня. В это время большинство из нас будет готово к переговорам и примирению. Как было сказано выше, войны сегодня не принесут никому счастья.

Главное лекарство от бед — спокойствие. Держите себя в руках, чтобы не блокировать правильные мысли.

Старайтесь оказывать благотворное влияние на окружающих. Поддерживайте близких, коллег и друзей. Не говорите им, что они чего-то не могут. Шестерка любит, когда люди верят друг в друга.

Нумерологи советуют не проявлять бесцеремонности в общении с новыми людьми в вашем окружении. Будьте уважительными, учтивыми и не нарушайте границ.

Талисманы удачи на 28 ноября

Руна Перт. Нанесите эту руну на тело, если у вас в планах есть чтение книг, подготовка к экзаменам и получение знаний. Это руна ума и памяти. Большую удачу она приносит творческим людям. Вот как она выглядит:



Аметист. Это лучший минерал на сегодня. Он очищает сознание от страхов, негатива им всего, что тормозит получение приятных эмоций.

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По материалам: dailyhoro.ru

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