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Объявлена дата начала 5 сезона в Sea of Thieves

Объявлена дата начала 5 сезона в Sea of Thieves


Разработчики из студии Rare официально объявили дату старта пятого сезона в игре Sea of Thieves. Он начнется уже на следующей неделе — 2 декабря 2021 года.

На данный момент мало информации о том, что ждет игроков в новом сезоне. Похоже, что одна из новых механик, которая появится в Sea of Thieves с 5 сезоном — это закапывание сокровищ. Игроки смогут закопать в выбранном месте на острове награды, которые они добыли в ходе приключений. Ниже можно видеть намек на это со стороны Rare.

Кроме того, ожидается, что в Sea of Thieves добавят лифты, которые позволят игрокам быстрее взбираться на возвышенности.


Ранее ходили слухи, что с 5 сезоном игры в Sea of Thieves лодки могут оснастить пушками.

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По материалам: newxboxone

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