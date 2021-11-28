Объявлена дата начала 5 сезона в Sea of Thieves





Разработчики из студии Rare официально объявили дату старта пятого сезона в игре Sea of Thieves. Он начнется уже на следующей неделе — 2 декабря 2021 года.

На данный момент мало информации о том, что ждет игроков в новом сезоне. Похоже, что одна из новых механик, которая появится в Sea of Thieves с 5 сезоном — это закапывание сокровищ. Игроки смогут закопать в выбранном месте на острове награды, которые они добыли в ходе приключений. Ниже можно видеть намек на это со стороны Rare.

Maybe we can teach old sea dogs new tricks... pic.twitter.com/uDXDpQnvc2 — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 26, 2021

Кроме того, ожидается, что в Sea of Thieves добавят лифты, которые позволят игрокам быстрее взбираться на возвышенности.

Ladders are so passé. pic.twitter.com/8I8OeGgLVY — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 24, 2021



Ранее ходили слухи, что с 5 сезоном игры в Sea of Thieves лодки могут оснастить пушками.