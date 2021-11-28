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Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег

Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег
Ведущая и певица Ольга Бузова понятия не имела, что в браке нужно откладывать деньги на случай, когда выбросят на улицу. Артистка и Дмитрий Тарасов прожили вместе почти четыре года. Их союз казался счастливым, однако расставание омрачилось громким скандалом. Футболист выгнал звезду из дома, а также отнял дорогостоящий автомобиль, который ранее вручал ей в качестве подарка. От Дмитрия Тарасова тогда еще ведущая «ДОМа-2» уходила ни с чем. Она без лишних споров вернула футболисту автомобиль, который, по слухам, тот вскоре передарил новой возлюбленной Костенко. К тому же Ольге пришлось срочно искать и новое жилье. Бузова вспоминает, что на тот момент успела приобрести только недвижимость для матери, а о своих апартаментах не задумывалась, так как считала, что они с мужем уже обеспечены домом. В эксклюзивном интервью журналу Marie Claire, в котором Ольга, к слову, выступила украшением обложки, она поделилась подробностями личной драмы. Певица рассказала, что серьезные гоноры стала получать, спустя год после развода, когда занялась музыкой. Взлет в карьере позволил блондинке наконец-то приобрести свое уютное гнездышко, правда, не сразу.
Ольга Бузова «Сначала квартиру маме, — отметила звезда. — Мама работает на Петроградке в Питере и всегда хотела там жить — я ей сюрпризом купила большую, шикарную квартиру. Накопила 13 миллионов, и очень этим горжусь. Я же была тогда в браке. Не думала, что, находясь в браке, нужно откладывать и прятать. Почему для меня была такая травма? Это потом я повзрослела и поняла, проанализировала. Была сильная работа над собой. То есть я была уверена, что никогда не окажусь на улице без денег». Музыкальная карьера позволила исполнительнице завоевать любовь миллионов поклонников. А вот боль из-за разбитого сердца утихла не скоро. Бузова признается: футболист оказался не просто скупым человеком, но и изменщиком. «Бывший муж меня выгнал из квартиры. Сказал: «У тебя ровно неделя, чтобы отсюда…». Из-за того, что у него уже была другая женщина. Уже год», — намекала звезда на новую супругу Тарасова. В статусе холостяка спортсмен не задерживался. В 2018-м он заключил брак с Анастасией Костенко. Несмотря на скандальные слухи, супруги производят впечатление гармоничной семьи. Недавно модель подарила мужу долгожданного сына, мальчик стал третьим ребенком пары. Впрочем, Тарасов остается щепетилен в финансовых вопросах. Так, он добился снижения суммы алиментов на старшую дочь от первых отношений. Чтобы добиться желаемого, семья даже пошла на маленькую хитрость. Костенко пришлось отсудить у супруга выплаты на детей, будучи в браке.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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