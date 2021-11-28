Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС

Вадим Карасев

Евросоюз внес в свой черный список российскую авиакомпанию "Скол", сообщается на сайте Еврокомиссии. Причиной стало несоответствие требованиям безопасности.

В пресс-релизе указано, что перевозчик внесен в перечень воздушной безопасности ЕС (EU Air Safety List) "из-за опасений, что он не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности". Таким образом, компании запрещено совершать рейсы в страны Евросоюза.

"Скол" стал первым российским перевозчиком, внесенным в список. Всего в перечне 97 авиакомпаний, в основном это африканские авиалинии.



"Скол" — резидент Особой экономической зоны Калининградской области. В июне этого года Росавиация запрещала компании использовать 35 воздушных судов (более половины парка) из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга. В августе ФНС подавала иск о банкротстве перевозчика, после чего в компании заявили, что выплатили 193 млн рублей долга. Согласно информации на официальном сайте перевозчика, в его воздушный флот входят в основном вертолеты, используемые в Сибири нефтяными компаниями.

