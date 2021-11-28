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По мнению игроков, кампания Halo Infinite очень рано попала в руки журналистов

По мнению игроков, кампания Halo Infinite очень рано попала в руки журналистов


Примерно две недели назад крупные игровые издания, вроде IGN или Game Informer, начали публиковать материалы по кампании Halo Infinite. При этом до релиза кампании остается еще больше недели, она выйдет только 8 декабря. Популярные платформы для просмотра видео сейчас переполнены контентом по кампании Halo Infinite с элементами геймплея — от советов по игре до конкретных сюжетных спойлеров.

На Reddit стала популярной тема, в которой игрок высказывается, что он недоволен тем, как студия 343 Industries поступила с журналистами. А именно, ему не нравится, что фактически кампанию Halo Infinite лидеры мнений получили за месяц до ее официального релиза. Из-за этого игрок в рекомендациях на Youtube, Facebook, Twitter, TikTok и везде, после просмотра пары роликов по кампании Halo Infinite, видит в рекомендациях все больше и больше видео по игре, у некоторых из которых спойлеры находятся прямо в названиях.

Другие игроки в комментариях поддержали создатели темы, отмечая, что тоже уже словили немало спойлеров, которые не хотели бы знать. В частности, некоторые журналисты и лидеры мнений выкладывают спойлеры, сами того не понимая, поскольку плохо знакомы с франшизой Halo.

Отметим, что если изначально к кампании Halo Infinite действительно имели доступ только крупные авторитетные издания, сейчас же, хотя до релиза игры еще почти две недели, даже малоизвестные блоггеры публикуют свои материалы по игре.

В случае со спойлерами по Halo Infinite, сложнее всего игрокам, которые хотят пройти сюжет игры в кооперативе. Напомним, что его не будет на релизе, и добавить кооператив в Halo Infinite обещают не раньше мая 2022 года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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