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Почти все атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ покинули базу на Камчатке

Почти все атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ покинули базу на Камчатке

Большая часть атомных подводных лодок Тихоокеанского флота РФ, базирующихся в Вилючинске на Камчатке, вышли в море, сообщает twitter-аккаунт The Lookout, следящий за активностью российского ВМФ.

Автор опубликовал спутниковый снимок российской военно-морской базы, сделанный 23 ноября космическим аппаратом Sentinel-2. Он отметил, что у причала отсутствуют все АПЛ проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А", последняя вышла в море 8 ноября.

Сообщается, что на данный момент только одна подлодка проекта 949А "Антей" находится у причала, однако есть вероятность, что и она в скором времени выйдет в море. С чем именно связана такая активность, автор не рискнул предположить. Базирующиеся на Камчатке АПЛ могут находиться в автономном плавании и нести боевое дежурство от 90 до 120 суток.

Sentinel-2 imagery of the Russian PACFLTs Rybachi submarine base - Kamchatka, today November 23rd.

Both PACFLT Borei-class SSBNs appar to be missing. The last departed some time after November 8th.

It is possible an Oscar-II class SSGN also is missing. pic.twitter.com/vgcmdWwI4B

— The Lookout (@The_Lookout_N) November 23, 2021
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По материалам: uposters.ru

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