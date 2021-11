Почти все атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ покинули базу на Камчатке

Вадим Карасев

Большая часть атомных подводных лодок Тихоокеанского флота РФ, базирующихся в Вилючинске на Камчатке, вышли в море, сообщает twitter-аккаунт The Lookout, следящий за активностью российского ВМФ.

Автор опубликовал спутниковый снимок российской военно-морской базы, сделанный 23 ноября космическим аппаратом Sentinel-2. Он отметил, что у причала отсутствуют все АПЛ проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А", последняя вышла в море 8 ноября.

Сообщается, что на данный момент только одна подлодка проекта 949А "Антей" находится у причала, однако есть вероятность, что и она в скором времени выйдет в море. С чем именно связана такая активность, автор не рискнул предположить. Базирующиеся на Камчатке АПЛ могут находиться в автономном плавании и нести боевое дежурство от 90 до 120 суток.



Sentinel-2 imagery of the Russian PACFLTs Rybachi submarine base - Kamchatka, today November 23rd.



Both PACFLT Borei-class SSBNs appar to be missing. The last departed some time after November 8th.



It is possible an Oscar-II class SSGN also is missing. pic.twitter.com/vgcmdWwI4B

— The Lookout (@The_Lookout_N) November 23, 2021