Посольство в ЮАР рекомендует россиянам быть готовыми выехать из страны

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:55 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Посольство России в Южно-Африканской Республике рекомендует находящимся в стране россиянам, прибывшим на отдых или совершающим кратковременные поездки, сохранять спокойствие и в случае необходимости покинуть территорию государства на юге Африки, заявил представитель дипмиссии. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

По словам представителя российского посольства в ЮАР, дипмиссия рекомендует находящимся в стране россиянам, прежде всего, сохранять спокойствие. «При наличии возможности приобретать билеты и вылететь из страны», — добавил собеседник агентства.

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Посольство России в Претории и Генконсульство страны в Кейптауне внимательно следят за ситуацией с распространением нового варианта коронавируса.

Точной информации о том, сколько туристов из России сейчас находится в ЮАР, нет, при этом речь может идти о нескольких сотнях человек, заявили в одном из туагентств в Претории.

В ноябре на юге Африки выявили штамм коронавируса B.1.1.529, который впоследствии ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон». В ЮАР на сегодняшний день выявлено 150 инфицированных.

Председатель Медицинской ассоциации Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзе заявила ранее, что первые и основные признаки заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» выражаются в сильной усталости и головных болях.

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