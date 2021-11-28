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Приметы и традиции в Гурьев день 28 ноября 2021 года

Приметы и традиции в Гурьев день 28 ноября 2021 года

28 ноября на Руси считался праздником почитания памяти святого Гурия. Это был первым день начала Рождественского поста, который соблюдали все христиане.

Почему праздник 28 ноября называется Гурьев день




Согласно церковным традициям, в этот день принято почитать память трех святых, принявших мученическую смерть за преданность Христу.
Двое из них — Гурий и Самон — жили в городе Эдессе и в дни гонения на христиан вынуждены были бежать из него, так как там было небезопасно. Но стража схватила их и они оказались в темнице, где в течение нескольких лет их пытали, заставляя отречься от христианской веры.
Не сумев сломать их дух, император приказал отрубить им головы.
В то же самое время в тюрьме находился диакон Авив, который также пострадал за христианскую веру. Отказавшись поклоняться языческим богам, он обрек себя на сжигание заживо.
После казни Гурий, Самон и Авив были похоронены в одной гробнице. С тех пор 28 ноября христианская церковь почитает память этих трех святых.

Какие традиции существуют в Гурьев день


День памяти святых Гурия, Самона и Авива на Руси называли Гурьевым днем.

Гурия считали защитником семьи и женщин, которым нелегко жилось со своими строгими мужьями. В этот день они молились святому, чтобы он послал семье мир и покой. Также считалось, что к Гурию можно обратиться с молитвой, чтобы он помог исцелить от зубной боли.
В этот день уделяли особое внимание лошадям, чистили их стойла. Считалось, что эти животные привозят зиму, которая разгоняет злых духов. Если в этот день рождался ребенок, он сразу получал в подарок стог сена и мешок овса.
Гурьев день совпадал с началом Рождественского поста, который длился до 6 января. В эти дни люди читали молитвы, питались постной пищей и ходили в баню. Считалось, что чистое тело будет залогом хорошего здоровья на следующий год.

Что нельзя было делать в Гурьев день




Плохой приметой в этот день считалось вести бесполезные разговоры, сплетничать — люди верили, что этим можно привлечь нечистую силу. Нельзя было ссориться, ругаться, повышать голос.
Начиная с 28 ноября и на протяжении всего рождественского поста люди воздерживались от веселья и развлечений.
Нельзя было убирать в доме, чтобы не пришлось встречать Рождество с нечистой силой.
Еда должна была быть постной. Под категорическим запретом было мясо, рыба и алкоголь.
Нельзя было отказывать в милостыне просящему, чтобы в доме всегда водились деньги.

Приметы в Гурьев день




В этот день люди обращали внимание на погоду.
Считалось, что если к этому времени выпал снег, то следующий год будет урожайным, а зима — холодной и снежной.
При сильном ветре говорили, что такая погода продержится до окончания Святок.
Облака плывут высоко в небе — к сухой и теплой погоде, низко — погода испортится.
Мороз на Гурия — к избавлению от всякой нечистой силы.
Хорошей приметой считалось, если в этот день услышать ржание лошади — в доме будет мир, лад и достаток.
# Общество
По материалам: RSUTE

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