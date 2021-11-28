Приметы и традиции в Гурьев день 28 ноября 2021 года

Почему праздник 28 ноября называется Гурьев день

Какие традиции существуют в Гурьев день

Что нельзя было делать в Гурьев день

Приметы в Гурьев день

28 ноября на Руси считался праздником почитания памяти святого Гурия. Это был первым день начала Рождественского поста, который соблюдали все христиане.Согласно церковным традициям, в этот день принято почитать память трех святых, принявших мученическую смерть за преданность Христу.Двое из них — Гурий и Самон — жили в городе Эдессе и в дни гонения на христиан вынуждены были бежать из него, так как там было небезопасно. Но стража схватила их и они оказались в темнице, где в течение нескольких лет их пытали, заставляя отречься от христианской веры.Не сумев сломать их дух, император приказал отрубить им головы.В то же самое время в тюрьме находился диакон Авив, который также пострадал за христианскую веру. Отказавшись поклоняться языческим богам, он обрек себя на сжигание заживо.После казни Гурий, Самон и Авив были похоронены в одной гробнице. С тех пор 28 ноября христианская церковь почитает память этих трех святых.День памяти святых Гурия, Самона и Авива на Руси называли Гурьевым днем.Гурия считали защитником семьи и женщин, которым нелегко жилось со своими строгими мужьями. В этот день они молились святому, чтобы он послал семье мир и покой. Также считалось, что к Гурию можно обратиться с молитвой, чтобы он помог исцелить от зубной боли.В этот день уделяли особое внимание лошадям, чистили их стойла. Считалось, что эти животные привозят зиму, которая разгоняет злых духов. Если в этот день рождался ребенок, он сразу получал в подарок стог сена и мешок овса.Гурьев день совпадал с началом Рождественского поста, который длился до 6 января. В эти дни люди читали молитвы, питались постной пищей и ходили в баню. Считалось, что чистое тело будет залогом хорошего здоровья на следующий год.Плохой приметой в этот день считалось вести бесполезные разговоры, сплетничать — люди верили, что этим можно привлечь нечистую силу. Нельзя было ссориться, ругаться, повышать голос.Начиная с 28 ноября и на протяжении всего рождественского поста люди воздерживались от веселья и развлечений.Нельзя было убирать в доме, чтобы не пришлось встречать Рождество с нечистой силой.Еда должна была быть постной. Под категорическим запретом было мясо, рыба и алкоголь.Нельзя было отказывать в милостыне просящему, чтобы в доме всегда водились деньги.В этот день люди обращали внимание на погоду.Считалось, что если к этому времени выпал снег, то следующий год будет урожайным, а зима — холодной и снежной.При сильном ветре говорили, что такая погода продержится до окончания Святок.Облака плывут высоко в небе — к сухой и теплой погоде, низко — погода испортится.Мороз на Гурия — к избавлению от всякой нечистой силы.Хорошей приметой считалось, если в этот день услышать ржание лошади — в доме будет мир, лад и достаток.