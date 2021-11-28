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Разработчики dYdX обнаружили уязвимость в «недавно развернутом смарт-контракте»

Разработчики dYdX обнаружили уязвимость в «недавно развернутом смарт-контракте»


Децентрализованная биржа деривативов dYdX предупредила об уязвимости, которая была обнаружена в «недавно развернутом смарт-контракте». Команда проекта сообщила, что средства пользователей находятся в безопасности, а ошибка оперативно устранена.



Вероятно, речь идет о смарт-контракте, отвечающем за «безгазовые» депозиты стейблкоинов USD Coin (USDC) и свопы определенных токенов стандарта ERC-20 на USDC через API агрегатора ликвидности 0x. Эту возможность платформа добавила 24 ноября, после инцидента доступ к ней временно ограничили.


Ошибку обнаружил белый хакер под ником Samczsun. Потенциальный эксплойт затронул 700 адресов, содержащих токены на сумму около $2 млн. В рамках процедуры устранения уязвимости эти активы перевели на адрес эскроу-контракта. 



Пострадали только пользователи, которые после 24 ноября разрешили платформе тратить средства с кошельков. Для восстановления активов с адреса эскроу-контракта необходимо самостоятельно инициировать процедуру с релевантного кошелька. 


Затронутые в ходе инцидента пользователи при переходе на сайт платформы увидят соответствующее уведомление. Средства могут быть восстановлены в любое время. 



Команда проекта пообещала опубликовать полную информацию о произошедшем, когда пострадавшие пользователи вернут свои средства. 


Напомним, в сентябре разработчики dYdX обнаружили ошибку в смарт-контракте стейкинг-пула для токена управления DYDX.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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