Разработчики dYdX обнаружили уязвимость в «недавно развернутом смарт-контракте»

Децентрализованная биржа деривативов dYdX предупредила об уязвимости, которая была обнаружена в «недавно развернутом смарт-контракте». Команда проекта сообщила, что средства пользователей находятся в безопасности, а ошибка оперативно устранена.

At 05:21 UTC today the dYdX team was alerted of a security issue with a newly deployed smart contract



❗If you have set allowance to deposit to https://t.co/1WbZbCpiuX since Wednesday 11/24 read for important recovery information❗



NO FUNDS WERE LOST AND ALL FUNDS ARE SAFE 🔒 — dYdX 🦔 (@dydxprotocol) November 27, 2021

Вероятно, речь идет о смарт-контракте, отвечающем за «безгазовые» депозиты стейблкоинов USD Coin (USDC) и свопы определенных токенов стандарта ERC-20 на USDC через API агрегатора ликвидности 0x. Эту возможность платформа добавила 24 ноября, после инцидента доступ к ней временно ограничили.

Ошибку обнаружил белый хакер под ником Samczsun. Потенциальный эксплойт затронул 700 адресов, содержащих токены на сумму около $2 млн. В рамках процедуры устранения уязвимости эти активы перевели на адрес эскроу-контракта.

samczsun saves the day again pic.twitter.com/eozlcDnRZf — banteg (@bantg) November 27, 2021

Пострадали только пользователи, которые после 24 ноября разрешили платформе тратить средства с кошельков. Для восстановления активов с адреса эскроу-контракта необходимо самостоятельно инициировать процедуру с релевантного кошелька.

Затронутые в ходе инцидента пользователи при переходе на сайт платформы увидят соответствующее уведомление. Средства могут быть восстановлены в любое время.

Am i safe?

Paid 20$ for unset USDC. pic.twitter.com/1SEs9GvwX9 — Yekta. (@yekovski) November 27, 2021

Команда проекта пообещала опубликовать полную информацию о произошедшем, когда пострадавшие пользователи вернут свои средства.

Напомним, в сентябре разработчики dYdX обнаружили ошибку в смарт-контракте стейкинг-пула для токена управления DYDX.



