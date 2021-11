Разработчики dYdX обнаружили уязвимость в «недавно развернутом смарт-контракте»

Децентрализованная биржа деривативов dYdX предупредила об уязвимости, которая была обнаружена в «недавно развернутом смарт-контракте». Команда проекта сообщила, что средства пользователей находятся в безопасности, а ошибка оперативно устранена.

At 05:21 UTC today the dYdX team was alerted of a security issue with a newly deployed smart contract



❗If you have set allowance to deposit to https://t.co/1WbZbCpiuX since Wednesday 11/24 read for important recovery information❗



NO FUNDS WERE LOST AND ALL FUNDS ARE SAFE 🔒