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Разрушаем популярные стереотипы о Стрельцах

Разрушаем популярные стереотипы о Стрельцах

Стрельцы не похожи практически ни на кого из Знаков Зодиака. Это оригинальные, необычные и очень яркие личности, о которых ходит несколько занимательных слухов, порожденных неправильной трактовкой их характера.


Стрельцы — люди которых относят к самым обаятельным Знакам Зодиака. Да, они умеют производить отличное впечатление, но из-за этого вокруг них витает множество стереотипов.

Стрельцам чужды страхи

Этот миф могли пустить сами о себе Стрельцы, потому что они обожают, когда ими восхищаются. На самом деле, люди данного Знака никогда не рискуют слишком сильно. Они осторожны и чувствуют страх, когда того требует обстановка. Просто им удается очень хорошо его маскировать.

Это безответственные люди

Совершенно не понятно, кто и зачем пустил этот слух, который стал уже ложной визитной карточкой Стрельцов. Это одни из самых ответственных личностей во всем зодиакальном круге, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не станут перекладывать ответственность за свои косяки на других людей. Они постоянно анализируют свои ошибки и становятся лучше.


Это самые гулящие Знаки

Нет, это не так. Они просто очень ценят свободу, а также обожают общаться со всеми людьми без исключения. Этот стереотип мог родиться из-за того, что Стрельцов часто замечают разговаривающими с людьми противоположного пола. Это не флирт, а простая общительность. Ревнивые люди неправильно трактуют этот факт.

Стрельцы никогда не унывают

Еще как унывают, особенно когда не получилось создать крепкие отношения. Эти люди очень сильно грустят, но быстро отходят и умеют абстрагироваться от переживаний, заменить их важным делом. Они просто держат себя в руках и не жалуются никому о своих проблемах.

Стрельцы не любят обременять себя семьей

В целом из них получаются прекрасные матери и отцы. Они совсем не против создания семьи — просто они слишком избирательны в плане выбора партнера для этой цели. Также они не заводят семью до тех пор, пока точно не смогут быть уверенными в том, что им хватает на это времени и денег.

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По материалам: dailyhoro.ru

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