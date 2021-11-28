Россиян предупредили о новых важных законах, вступающих в силу уже с декабря

Вадим Карасев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступают в силу в декабре. В их числе досудебная блокировка порталов с рекламой финансовых пирамид, бесплатный доступ к некоторым сайтам, ответственность за продажу немаркированной продукции и введение мер по ограничению выбросов парниковых газов.

"В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения - станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере", - уточнил он в Telegram-канале.

С декабря доступ к социально значимым порталам, например, госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и сайту госуслуг, станет бесплатным. Зарегистрировать, рождение ребёнка россиянам будет легче - разрешается регистрация актов гражданского состояния в любых ЗАГС. Одним из новых законов станет досудебная блокировка сайтов с рекламой финансовых пирамид, которые маскируются под реальные финансовые организации.

В банковской сфере тоже грядут перемены - вступит в силу запрет для кредиторов проставлять "галочки" согласия с условиями кредитования в договорах без собственноручной подписи заемщика и запрет на включение в кредитный договор положения, по которому человек должен иметь на счете неснижаемый остаток для погашения следующего платежа. Более того, в течение 14 дней клиент сможет отказаться от дополнительных нефинансовых услуг, которые могли быть навязаны при заключении контракта.

С декабря начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов. Появится госучет таких выбросов, установление целевых показателей и поддержка деятельности по их сокращению. Ещё одно декабрьское нововведение - дактилоскопия и медосвидетельствование иностранцев. Также вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров (сюда входят и лекарственные препараты).

При этом за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность - до трёх лет лишения свободы.

Ранее Ruposters писал, что в Госдуме призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать положения местного законодательства.